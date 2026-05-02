Descubre las propuestas ciudadanas más atractivas para Sagunt

Los presupuestos participativos de Sagunt mantienen abierto durante todo este mes el plazo para la presentación de las propuestas a las que el ayuntamiento dedicará medio millón de euros en 2027. En las primeras semanas del procedimiento, más de medio centenar de proyectos se postula para superar las cribas y llegar hasta la votación final que tendrá lugar en septiembre.

Entre las iniciativas planteadas hasta el momento, la que más apoyos ha recibido, aunque no sean vinculantes para el resto del proceso, es la conexión con Canet d'en Berenguer del carril bici que desemboca en el barrio de San José. El impulsor explica que el tramo que todavía está en Sagunt "apenas tiene espacio para la circulación conjunta de bicicletas y vehículos". Además, "hay muy mala visibilidad y la calzada es peligrosa para los ciclistas, ya que los coches van en las dos direcciones y el tráfico es constante". El resultado de hacer realidad esta propuesta sería "una conexión limpia y sostenible entre los dos municipios, que constantemente comparten planes y proyectos".

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y la concejala de Participación Ciudadana, María Rubio, durante la presentación de la campaña. / Daniel Tortajada

Otra idea que ha gustado es la instalación de "abundante" señalética luminosa y de badenes reflectantes, desde la Casa Penya hasta las Casas de Queralt, especialmente "en el tramo desde el camping Malvarrosa hacia el norte", que se considera "peligroso. Es un vial con doble curva sin arcén ni aceras y altísimamente transitado por vehículos pesados, caballos, peatones, caravanas, coches, ciclistas o patinetes durante todo el año", circunstancia que se agrava porque "han crecido cañas en el lado del marjal que dificultan la visibilidad".

'Fuentes de la vida'

El podio de propuestas favoritas lo completan las 'fuentes de la vida', que consisten en la instalación en diversas zonas de Sagunt y el Port de surtidores públicos de agua potable, "como hay en la ciudad de València con más de 50". Estos elementos incorporarían sistemas de "contacto cero" con un sensor para la activación del grifo. "Se gastarían todo el año, pero especialmente en los meses de más calor", añade el impulsor del proyecto.

El plazo para la presentación de propuestas sigue abierto durante todo este mes de mayo

Más allá de los apoyos recibidos en esta primera fase, la tercera edición de los presupuestos participativos de Sagunt vuelve a recoger demandas de otros años, como la mejora de algunas plazas y parques, más espacios con sombras, una red de baños públicos, la reforestación de varios enclaves o el combate al calor en los colegios.

Patios escolares naturalizados

En este último caso destaca la propuesta de hacer unos patios escolares "vivos, inclusivos y educativos" para "quitarles el asfalto y renaturalizarlos", con el objetivo de "favorecer el bienestar emocional, mejorar la concentración y fomentar el desarrollo integral" del alumnado con este "aula viva". Zonas verdes, espacios permeables, áreas de vegetación autóctona, huertos ecológicos y espacios lúdicos con troncos, piedras o arena forman parte de este proyecto.

La movilidad es otra de las cuestiones recurrentes y más concretamente los aparcamientos. Se proponen estacionamientos en la zona de la playa del Port, el Hospital de Sagunt, la piscina de Almudàfer, la Alameda del Consell o el cauce del río Palància a su paso por el núcleo histórico. En este último se plantean plataformas en altura para minimizar el impacto de una crecida. Otras medidas en esta materia serían instalar espejos para mejorar la visibilidad en la red ciclopeatonal, eliminar la rotonda junto al colegio de Begoña del Port o reordenar el tráfico de ciertas avenidas para hacerlas de sentido único.

Vivero para la inserción social

Entre las propuestas presentadas también hay algunas más llamativas como la creación de un vivero municipal para la inserción social. Estaría centrado en "la producción de plantas ornamentales y autóctonas, orientada al autosuministro sostenible de especies destinadas a parques, jardines, rotondas y demás espacios verdes municipales". Sería también "un recurso de carácter social y formativo para personas con diversidad funcional, mediante programas de empleo protegido o actividades ocupacionales, educativas y de sensibilización ambiental", según precisa el promotor.

Cementerio de mascotas

Este capítulo también incluye la adecuación de una zona para mascotas en los cementerios, una "demanda de gran parte de la comunidad", que "ya empiezan a ofrecer otras localidades como Paterna o Elda".