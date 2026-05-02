Fallas Sagunt: Este es el proyecto y el equipo del candidato a presidir las fallas de Morvedre

Arropado de gran parte del equipo, el candidato a presidir la Federación Junta Fallera de Sagunt, Aitor Muñoz presentaba su proyecto y al grupo de personas que lo acompañará en estos dos años de legislatura fallera. "He decidido presentarme porque mi vinculación con el mundo fallero es una trayectoria larga y continuada, y porque entiendo que, en este momento, puedo aportar experiencia, dedicación y responsabilidad al futuro de la fiesta. No es una decisión tomada a la ligera, sino el resultado de una reflexión profunda y de una convicción clara de que es el momento adecuado para asumir este reto", explicaba ante decenas de personas que no quisieron perderse la cita.

Muñoz adelantó que el sustento de su proyecto, es principalmente su equipo, al que definió como "plural, con experiencia", al que se añaden "nuevas incorporaciones", caras menos conocidas; un grupo humano "preparado para afrontar los retos actuales de las Fallas. Compartimos una misma visión: una Federación que esté al servicio de las comisiones, que facilite el trabajo conjunto y que actúe como espacio de coordinación, apoyo y diálogo·, dijo en su intervención.

Aitor Muñoz durante su intervención / Daniel Tortajada

Equipo

Siguiendo con el equipo, el candidato a presidir la FJFS dio a conocer las vicepresidencias y a las personas coordinadoras de las distintas áreas como Juan Carlos Castro, que ostentará la Vicepresidencia general, además de Tesorería, junto a Elisa Soler, y Comunicación con Neus Graullera. La Secretaría general recae en Juan José Monge y la vicepresidencia de Cultura en Adrián Luna. El vicepresidente de Deportes será Óscar Gómez y el de Festejos, Paco Solera. La vicepresidencia de Relaciones Externas, Hermanamiento e Inclusión la liderará Remei Torrent y la de Falleras Mayores, Cortes de honor y Protocolo estará compartida, una de las novedades de la candidatura, entre María del Mar Gimeno y Laura Pastor.

Vicepresidentes y vicepresidentas / Daniel Tortajada

"Optar a la presidencia de una entidad como la Federación no es una decisión individual. Es una decisión compartida, tanto en el ámbito familiar como en el colectivo. La experiencia vivida en años anteriores me ha permitido entender que determinados pasos necesitan tiempos, madurez y perspectiva, y todos estos factores han sido determinantes en la hora de formalizar mi candidatura ahora", añadía.

El presidente y parte de su equipo. / Daniel Tortajada

Retos

Muñoz apuesta por "una Federación abierta, próxima y transparente, orientada a mejorar el funcionamiento interno y a reforzar el papel de las Fallas como elemento cultural, social e identitario del territorio. El futuro de la fiesta no depende de una presidencia, sino del trabajo conjunto de todas las comisiones y de la capacidad de construir un proyecto compartido", dijo.

Al acto asistieron las falleras mayores de la FJFS, Ana Martínez y Noa Barea, así como el presidente ejecutivo en funciones, Hugo Morte, además de la secretaria general, Mar Bruno, quien se encargó de presentar el acto y varios vicepresidentes y miembros de la ejecutiva actual. También acudieron representantes del nuevo ejercicio, así como falleros y falleras.