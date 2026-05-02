Presidente de los Moros y Cristianos de Sagunt: «Ser ya fiesta de interés autonómico hace que sea un deber protegerla»

Las «Fiestas de Moros y Cristianos de Sagunt» han logrado en tiempo récord ser declaradas Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana, según la resolución que ya ha salido publicada en el Diario Oficial de la Generalitat tras una solicitud presentada el pasado 11 de diciembre de 2025 por parte de la entidad que organiza la fiesta.

El presidente de la "Associació de Festes de Moros i Cristians de Sagunt", Patrick Salvador, ha insistido en ese carácter singular de la celebración al valorar para Levante-EMV la concesión del distintivo. «En muchos pueblos se celebra la fiesta de Moros y Cristianos, pero en Sagunto contamos con costumbres únicas y singulares: La olla saguntina, nuestras embajadas en el castillo y, mi favorita, el ‘Despullament del moro’», dice en relación a un último acto que se celebra en la iglesia de El Salvador y que simboliza la derrota de ese bando.

A juicio del presidente de la entidad organizadora, «la Conselleria de Turismo ha valorado muy positivamente estas notas características, capaces de dinamizar el turismo comarcal y la participación ciudadana». Pero dejaba claro el reto que esto supone. «Ser ya fiesta de interés autonómico hace que sea un deber protegerla. Tiene que convertirse en un deber por parte de las administraciones proteger y conservar nuestra fiesta que, en definitiva, es expresión de nuestra historia y tradición como pueblo».

Las imágenes del Pregón de los Moros y Cristianos de Sagunt / Daniel Tortajada

Agradecimientos

Salvador reconoce la satisfacción por ese reconocimiento. «Estamos muy orgullosos de lo logrado, fruto de un gran trabajo común. Las concejalías de Fiestas y Turismo nos han ayudado mucho, también la Diputación de Valencia y la misma Generalitat se ha puesto a nuestra disposición desde el minuto uno para que esto salga adelante», decía.