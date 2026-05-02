Original apertura del 50 aniversario de una empresa referente en Sagunt

Los actos del 50 aniversario de una empresa referente en Sagunt, ArcelorMittal, se han abierto de una forma muy original: La plantà de una falla a la que no le faltan detalles.

Bajo el lema “Mans que sumen”, el monumento hace un recorrido por la evolución de la empresa en estos cinco decenios desde la perspectiva profesional, social y de la seguridad laboral. Este trabajo del artista del Port de Sagunt Antonio Verdugo combina elementos emblemáticos del pasado industrial —como el Horno Alto, el depósito elevado o la torre Lurgi— con escenas que reflejan el progreso en la protección de los operarios. Coronando el conjunto, un robot simboliza el futuro de colaboración entre tecnología y personas, sosteniendo a los trabajadores sobre un automóvil, destino principal del acero producido en la planta. La falla, que finalmente se ha salvado de las llamas, perdurará como símbolo del aniversario, tras una plantà que estuvo acompañada por una mascletà y una paella gigante para toda la plantilla.

Un momento de los preparativos para la paella gigante. / Levante-EMV

El programa conmemorativo continuó con una triple visita guiada para trabajadores y sus familias al Horno Alto, el Museo Industrial y un recorrido en tren turístico por los principales emblemas siderúrgicos de la ciudad.

En la segunda mitad del año se celebrarán unas jornadas y se han previsto distintas jornadas de puertas abiertas dirigidas a la plantilla, sus familias, las personas jubiladas e instituciones. El broche final llegará en diciembre con un acto musical a cargo de la Unión Musical Porteña y un repaso visual de las actividades celebradas, en el auditorio de Canet.