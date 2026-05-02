Sanitat deriva miles de pruebas de Sagunt a la privada

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO PV en Camp de Morvedre y Alto Palancia ha denunciado que que el Departamento de Salud de Sagunt derivó en 2025 más de 14.000 pruebas diagnósticas a entidades privadas. El sindicato alerta de que esta situación "ha tenido un impacto directo tanto en la ciudadanía como en las arcas públicas, generando un coste evitable", si bien desde la Conselleria de Sanitat se ha justificado la medida en que "ante el déficit de radiólogos, se ha optado por garantizar el diagnóstico de los pacientes recurriendo a estas derivaciones" y se ha logrado de reducir los plazos de espera a los tres meses desde los 14 que había "en el inicio de la legislatura".

CC OO pone el foco en los dos equipos de resonancia magnética con los que cuenta el Hospital de Sagunt. "Uno de ellos se adquirió en 2023 pero durante casi dos años, hasta marzo de 2026, no ha comenzado a funcionar. Además, a día de hoy no hay pacientes citados para el mes de mayo, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad del servicio y el riesgo de una nueva paralización. Esto evidencia una grave falta de planificación y aprovechamiento de recursos públicos", dicen.

Horario insuficiente

Asimismo, aseguran que "el funcionamiento actual del equipo sigue siendo claramente insuficiente, ya que solo funciona de lunes a viernes, a diferencia de otros centros, donde se amplían horarios para reducir listas de espera".

Hospital de Sagunt. / Daniel Tortajada

Mejor organización

En cuanto a los recursos humanos, el sindicato también es crítico y denuncia "una deficiente organización del personal, puesto que la enfermera asignada a la puesta en marcha del equipo solo trabaja en la resonancia jueves y viernes, quedando el resto de días sin cobertura adecuada".

A ello añade que "el puesto de radiología continúa sin cubrirse, lo que compromete la estabilidad del servicio y en el servicio de radiodiagnóstico, hay un único Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico (TER) en turno de noche, frente a los dos existentes en hospitales de características similares".

Más recursos humanos

Para garantizar unos mínimos asistenciales adecuados, el sindicato considera necesario cubrir la plaza de radiología e incorporar al menos tres puestos de personal técnico especialista, lo que a su juicio permitiría aumentar la actividad diagnóstica, reducir listas de espera y disminuir la derivación a la sanidad privada.

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CC OO concluye que "no es admisible mantener equipos públicos parados durante años mientras se incrementa el gasto en derivaciones externas", reclamando "una gestión eficiente que priorice el fortalecimiento del sistema sanitario público, con el personal adecuado y el aprovechamiento de los recursos disponibles".