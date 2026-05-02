Las últimas torres de 20 alturas del boom inmobiliario de Canet serán realidad en 2028

Las dos últimas torres de 20 alturas del boom urbanístico de Canet d'en Berenguer serán una realidad a finales de 2028. Así lo trasladó la promotora de la obra en una reunión con los vecinos, promovida por el ayuntamiento, con el objetivo de dar a conocer el proyecto y las fases de su desarrollo, además de explicar las "medidas correctoras" que se van a poner en marcha y que se han puesto para "minimizar el impacto" de una promoción de tan gran envergadura, como adelantó el alcalde, el socialista Pere Antoni Chordà.

Desde la empresa se avanzó que el proyecto constará de dos edificios de 20 alturas, 19 plantas, más una planta baja, lo que supone una oferta de 252 viviendas. "No hacemos viviendas de lujo, sino de alta calidad", aclaró Javier Piñol, representante de la promotora, quien avanzó que el primero de los edificios se entregaría en octubre de 2027 y el segundo, en diciembre de 2028. "Una obra que cualquier otra empresa haría en cuatro años y nosotros la tendremos acabada en 2 años 75 (sic)", dijo, "no llega a tres". "Construimos rápido, 1,5 veces más rápido que cualquier otra promotora", destacaba el portavoz de la empresa.

Detalles de las viviendas. / TM

Proyecto aprobado hace más de 20 años

Este proyecto colea del boom urbanístico de principios del año 2000 en esta localidad y es resultado de la aprobación del conocido PAI del sector Abadía, que recalificaba más de 130.000 metros cuadrados de suelo agrícola en urbanizable y que se ratificó en 2004 con los votos a favor del EU y el PP, mientras que el PSPV-PSOE y el BNV votaron en contra. Un cambio de calificación que contó con el visto bueno de la conselleria de Urbanismo. "Un suelo que no se tendría que haberse programado nunca así y que sin duda, ha marcado el desarrollo urbanístico de Canet" , afirmó el actual alcalde, quien se mostró contario a este, al mismo tiempo en que insistió en que "hay que cumplir con la legalidad", dijo en referencia al derecho que tiene la empresa que ha adquirido ese suelo a desarrollar su proyecto. A este respecto, Pere Antoni dejó claro que van a estar vigilantes de que la normativa se cumple y "no se edifique ni un centímetro más de lo que está previsto", además de que se "implementen las medidas correctoras necesarias para minimizar el impacto".

Durante la reunión, la empresa dio a conocer su trayectoria de más de 55 años, durante la que han construido 25.000 viviendas, que se distribuyen por toda la costa levantina, Murcia y Andalucía. A esto se suma importantes proyectos hoteleros en México. Sin embargo, aseguraban que es la primera promoción que realizan en Canet.

El alcalde y el representante de la promotora en la audiencia / LEVANTE-EMV

Quejas y medidas correctoras

Pero sin duda, la mayor parte de la audiencia se centró en las medidas correctoras que se han adoptado y en aquellas que se van a implementar en cada fase de la obra. Un tema que mantiene preocupados a los vecinos, quienes mostraron su malestar por las consecuencias que está generando la actuación, principalmente en la urbanización Portabadía, la más próxima a la obra, cuya presidenta, Patricia Molina, hizo de portavoz exponiendo las principales quejas de los residentes. Junto a ella, otra de las intervenciones destacadas fue la del concejal de Vox, Juan Francisco Soriano, también afectado.

En este sentido fueron varios los vecinos y vecinas los que hablaron, quienes no descartan pedir a la empresa una indemnización por "daños a terceros". "De continuar así, no podemos seguir viviendo en nuestras casas", decía una de las afectadas, en referencia al polvo que acumulan en sus casas. "Hemos tenido que tirar cojines, se han muerto las plantas de nuestras terrazas, tenemos problemas con las placas solares y el mantenimiento de la piscina cada vez es mayor. No se puede respirar polvo todo el día", lamentaban.

Pese a que la empresa asegura que se han puesto en marcha muchas medidas para paliar estas molestias, los residentes en la zona insistían en que "no son suficientes", además de denunciar públicamente que algunas no se cumplen, como el horario de paso de los camiones, limitado a antes de las 8 de la mañana por la proximidad de la obra a un colegio y a un instituto. Los propietarios piden que se revisen esos horarios, pero además exigen al ayuntamiento más presencia policial para controlar esta situación.

Uno de los vecinos afectados interviniendo / LEVANTE-EMV

Medición del polvo en suspensión

En cuanto a la arena, se quejan de que las bañeras de los camiones salen sin su correspondiente lona de la obra y la colocan frente a las viviendas, lo que deja un rastro de polvo innecesario. También piden que estos regulen la velocidad y que se busque otra zona de aparcamiento y no en la urbanización limitando los accesos a esta y a los centros educativos.

El polvo en suspensión fue uno de los temas centrales de la tarde y el que generó mayor inquietud por parte de los afectados. Tanto es así, que a petición de los vecinos, el alcalde solicitó a la empresa un estudio para descartar posibles afecciones a la salud. "Si lo hacemos, todos nos quedamos más tranquilos", dijo Pere Antoni. En cuanto a este asunto, la promotora dejó claro que para minimizar el impacto del polvo, se estaba regando de tres a cuatro veces, cuando lo normal es hacerlo solo una, aclaró Piñol.

Las peticiones de los vecinos fueron recogidas por la empresa, que en todo momento se mostró predispuesta a implementar más medidas correctoras en la obra y a vigilar la práctica de los camiones, además de comprometerse no solo a arreglar las aceras y calles que hubieran quedado afectadas, sino también a mejorarlas. Tampoco se negaron a limpiar las calles, tal y como sugirió el alcalde a solicitud de los afectados, ya que las máquinas municipales (barredoras) no tienen capacidad para recoger tanto polvo.

Recreación del edificio / TM