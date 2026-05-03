El Teatro Romano de Sagunt tendrá más aforo y nuevas mejoras

El Teatro Romano de Sagunt verá ampliado su aforo y contará con nuevas mejoras gracias a una intervención impulsada por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades junto al Institut Valencià de Cultura (IVC).

En un comunicado remitido por la Conselleria, señalan que desde el inicio de la legislatura, la Generalitat ha destinado más de seis millones de euros a actuaciones ejecutadas y previstas en el Castillo, el Teatro Romano y otros espacios vinculados al Conjunto Monumental, con el objetivo de garantizar su preservación, mejorar la seguridad y favorecer su uso cultural. Esta inversión incluye contratos plurianuales para oferta didáctica y cultural, refuerzo de la vigilancia, obras de mantenimiento y mejoras estructurales tanto en el Teatro Romano como en el entorno patrimonial de Sagunt.

Ampliación del aforo del Teatro Romano

En este contexto, el Institut Valencià de Cultura (IVC) ha mantenido reuniones técnicas con responsables de patrimonio en las que se ha acordado acometer una intervención indispensable para recuperar unas 250 localidades adicionales de cara a la próxima edición del festival Sagunt a Escena 2026.

La actuación prevista permitirá solucionar problemas de filtraciones de agua en los accesos del público, habilitar seis aseos ya existentes en la parte superior del recinto y mejorar las condiciones de evacuación de la cávea superior, un aspecto que condiciona el aforo del teatro al estar sujeto a una normativa específica de seguridad.

Estas actuaciones se suman a las mejoras llevadas a cabo por Cultura durante 2024, centradas en el saneamiento de accesos, la construcción de escaleras en los vomitorios, la reforma parcial de aseos, el soterramiento de la acometida eléctrica, la instalación de redes de seguridad y la reparación de las barandillas. Desde entonces, Cultura ha seguido estudiando la manera de acometer todas las actuaciones necesarias para cumplir con los requisitos legales en materia de evacuación y ampliar el aforo total, en colaboración con el Ayuntamiento de Sagunt.

Con la intervención programada para los próximos meses, la inversión del Institut Valencià de Cultura en el acondicionamiento del Teatro Romano de Sagunt alcanzará los 150.000 euros, a los que se sumarán gastos adicionales como la sustitución de la iluminación en los accesos y la elaboración de nuevos informes técnicos vinculados al aforo.

Estrategia

En el marco del Conjunto Monumental, la Dirección General de Patrimonio Cultural mantiene una estrategia global de intervención que integra la conservación patrimonial con su proyección cultural y turística. Esta línea de actuación tiene como objetivo mejorar las condiciones de visita y asegurar la preservación de uno de los principales referentes patrimoniales y culturales de la Comunitat Valenciana.

A este respecto, la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha subrayado la necesidad de una mayor implicación del Ministerio de Cultura, como titular del inmueble, para abordar las actuaciones pendientes. De forma reiterada, Ortí ha señalado la urgencia de aprobar un Plan Director que actualice la planificación de las intervenciones, así como la necesidad de formalizar un nuevo convenio de colaboración entre administraciones, con compromiso económico de todas las administraciones implicadas.

Otras actuaciones

Desde esta perspectiva, la Dirección General de Patrimonio Cultural tiene en tramitación un pliego de contrato de servicios de carácter transversal para la asistencia técnica en las actuaciones que se desarrollen en el Teatro Romano de Sagunt, el Castillo de Sagunt y la Nave de Talleres. Este contrato permitirá disponer de apoyo técnico especializado para el análisis, la definición y el seguimiento de las intervenciones previstas en estos bienes patrimoniales.

Al mismo tiempo, se encuentra en fase de redacción el pliego para licitar los servicios de redacción de proyectos destinados a intervenir en el Teatro Romano de Sagunt, con actuaciones centradas en la reparación de cubiertas, instalaciones y otros ámbitos del edificio.

De forma paralela, se tramita el pliego de condiciones para la contratación de trabajos de mantenimiento de edificios adscritos a la Dirección General de Patrimonio Cultural. Este contrato incluye la conservación del Teatro Romano de Sagunt, el Castillo de Sagunt, el Museo Arqueológico de Sagunt y la Nave de Talleres, con un presupuesto superior a 1,4 millones de euros.

Noticias relacionadas

Museo Militar

Además de las actuaciones anteriores, se está llevando a cabo la redacción de un proyecto propio de intervención en el antiguo Museo Militar del Castillo. El proyecto, elaborado por el Servicio de Arquitectura y Asistencia Técnica al Patrimonio, tiene como finalidad la rehabilitación del edificio para destinarlo a espacio de atención al público, cafetería y servicios del castillo. La inversión prevista asciende a 1,5 millones de euros.