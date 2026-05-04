Faura será el epicentro del circo contemporáneo este fin de semana

El Ayuntamiento de Faura ya lo tiene todo terminado para la que será su nueva apuesta cultural: Ara Circ. La programación de este Festival de Circ i Arts de Carrer, que aspira a atraer a miles de visitantes de toda la comarca del Camp de Morvedre y alrededores, situará el municipio en la vanguardia de las artes circenses contemporáneas con una oferta totalmente gratuita y accesible.

De este forma, Faura reivindica el derecho a la cultura de primer nivel en los pueblos, ofreciendo una programación que reúne dos espectáculos con tres candidaturas a los prestigiosos Premis Max 2026. La alcaldesa de Faura, Consol Duran, ha destacado la importancia de este hito que busca que "Faura sea un referente donde la cultura no sea un lujo, sino un punto de encuentro”. “Con Ara Circ, abrimos nuestras plazas a la élite de las artes de calle, demostrando que un pueblo puede estar en la vanguardia creativa y ofrecer espectáculos de la misma calidad que las grandes capitales", ha remarcado.

La programación

Bajo la dirección artística de la prestigiosa compañía castellonense La Troupe Malabó, el festival ha diseñado un recorrido por diferentes lenguajes del circo moderno, que empezará viernes, 8 de mayo, a las 18 horas, con "Lloc. Buscant encaixar", de Quique Montoya & Delicat Circ. Esta pieza, que se representará en la plaza de l'Hostal, combina teatro, música y circo para contar la historia de Froufrou, una peculiar protagonista rodeada de sus libros y pensamientos que trata de encontrar su lugar en el mundo.

A las 19:00 h, en el parque de La Canaleta, llegará uno de los platos fuertes: "Carena", de la compañía La Corcoles, espectáculo candidato a Millor Espectacle de Carrer als Premis Max 2026, que fusiona el riesgo del trapecio con una poesía visual única.

Al día siguiente, 9 de mayo, la jornada arrancará a las 17:30 h, en la plaza de l'Hostal, con el clown de Pau Palaus y su espectáculo "Embolic", un espectáculo que evita las palabras y se limita a un gesto y una mirada que transmiten una inmensa paz y unas ganas liberadoras de jugar. A las 18:30 h, la locura de Roxi Katcheroff invadirá La Canaleta con "Malabarian on the Rox", un desafortunado encuentro lleno de contratiempo entre un refinado artista de circo clásico, exigente y perfeccionista y su peculiar ayudante, una mujer de barrio, mayor de 40 años, despistada, simpática y con una verborrea increíblemente sorprendente.

Una de las compañías que actuará en Faura. / Levante-EMV

El cierre del sábado, a partir de las 19:30 h, irá a cargo de la compañía La Troupe Malabó, con "Eirenê", una producción que opta a dos Premis Max (Millor Espectacle de Carrer i Millor Disseny de Vestuari) y que promete una reflexión profunda sobre la paz a través del circo y la música en directo. La representación tendrá lugar en el parque de La Canaleta.

La primera edición de Ara Circ se despedirá desde La Canaleta, domingo, 10 de mayo, con energía. A las 18:00 h, Circ Vermut presentará "Absurd", un espectáculo de circo para todos los públicos con mucho de humor, donde se darán cita dos divertidos personajes para sorprender grandes y pequeños con bicis, equilibrios, vestuarios coloridos y mucho más.

Finalmente, a las 19:00 h, Javier Ariza cerrará la edición con "Carman", millor espectacle de carrer de Ciudad Rodrigo 2019, premi Panorama Circada 2019 Nosolocirco y Puça Espectacles. Una comedia de calle con un showman y un seat 600, donde este icónico coche cobrará vida y acabará funcionando sin conductor en una rutina musical y circense que puede llevarlos en Eurovisión.

Una apuesta por el arte accesible

Desde la dirección artística, Sergio Chaves y Marisa Ibáñez (La Troupe Malabó), subrayan que Ara Circ es "una apuesta por lenguajes universales donde la música en directo, el teatro gestual y la acrobacia de riesgo se dan la mano para llevarnos a un mágico de ilusiones, pero también de reflexiones".

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El Ayuntamiento de Faura intensifica con este nuevo festival su apuesta constante por la cultura y por el poder transformador del arte accesible y gratuito para grandes y pequeños. Porque del 8 al 10 de mayo, en Faura, con Ara Circ todo es posible.