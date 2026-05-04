La Mayoralía 2027 presenta la Cruz de Mayo

La Mayoralía del año 2027 de la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunt, con más de 500 años de historia, encabezada por su Clavario Juan Antonio Pérez Ferruses, celebró el pasado sábado 2 de mayo la presentación y bendición de la tradicional Cruz de Mayo en la Parroquia del Salvador, en un acto cargado de simbolismo, devoción y participación popular.

La bendición tuvo lugar al término de la eucaristía, congregando a numerosos fieles, representantes de asociaciones locales, fiestas, mayoralías y vecinos de Sagunt, que quisieron acompañar a la Cofradía en una jornada marcada por la tradición y el espíritu comunitario.

El acto

Durante el acto, el Clavario del Año, Juan Antonio Pérez Ferruses, fue el encargado de explicar el significado del diseño elegido para la Cruz de Mayo de este año, resaltando el profundo valor espiritual y cultural de esta manifestación religiosa.

La Cruz de Mayo conmemora el hallazgo, en el año 326, de la cruz de madera en la que murió Jesucristo, descubrimiento atribuido a Santa Elena. Esta celebración, vinculada al día 3 de mayo, mantiene viva una tradición profundamente arraigada en la religiosidad popular.

El diseño

Asimismo, se destacó que las flores que adornan la cruz simbolizan el renacer de la vida, la primavera y la belleza natural, representando la victoria de la vida sobre la muerte y transformando el madero sagrado en un “árbol de vida” floreciente.

El diseño de este año incorporó también la corona de espinas, elemento que simboliza la Pasión de Cristo, su sacrificio y redención, así como la transformación del dolor en esperanza y vida eterna.

Cruz de mayo. / Levante-EMV

Durante su intervención, Juan Antonio Pérez Ferruses agradeció especialmente la presencia de todas las asociaciones, fiestas, mayoralías y del pueblo de Sagunt por su respaldo y acompañamiento, así como la dedicación y esmero de Rosalía La Piedra, responsable de la organización y elaboración de la cruz.

Con este acto, la Cofradía de la Purísima Sangre reafirma su compromiso con la conservación de las tradiciones religiosas y culturales de Sagunt, fomentando la unión vecinal y el sentimiento de pertenencia en torno a una de las celebraciones más emblemáticas del calendario litúrgico.