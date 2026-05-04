Asecam pone el foco en Sagunt en la oportunidad "histórica" energética para las pymes

La Asociación Empresarial del Camp de Morvedre (Asecam) ha puesto el foco en Sagunt en la oportunidad "histórica" energética para las pymes. Lo ha hecho en un encuentro celebrado en el Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) durante la primera jornada de su Foro Asecam de Sostenibilidad Ambiental 2026, dedicada al impacto del real decreto-ley 7/2026 en el sector energético.

La mesa redonda, coordinada por el Grupo de Trabajo de Energía Sostenible de Asecam, ha reunido al Director General de Energía y Minas de la Generalitat Valenciana, Manuel Argüelles, y al analista energético Pedro Fresco, bajo la moderación de Juan Sacri, director de Sapiens Energía y líder del grupo de trabajo. Los ponentes han coincidido en que la nueva norma abre una "oportunidad histórica" para las pymes y los municipios del territorio, condicionada a la velocidad de ejecución.

Como se explicó en la jornada, a la que asistió la presidenta de Asecam, Cristina Plumed, y el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, esta nueva norma estatal amplía el autoconsumo colectivo de 2 a 5 kilómetros de radio y permite plantas de hasta 5 megavatios por lo que también se permite, por primera vez, la ubicación de placas solares en suelo, no solo en cubierta, y aplica también a eólica de pequeña escala. Esto convierte el autoconsumo colectivo en una herramienta con efecto real sobre el mix energético.

Jornada Energia Sostenible. / Levante-EMV

«Estamos ante el sentido común llevado a un Real Decreto-Ley sin ideología. Cuando la ideología entra en la energía, el problema acaba saliendo en la factura. Pienso que no hay forma más clara de democratización del acceso a la energía que ésta. Por ello, la Comunidad Valenciana no puede desaprovechar esta oportunidad, teniendo talento, universidades, pymes con innovación, infraestructuras y clima», apuntó Manuel Argüelles.

Así pues, este nuevo marco normativo permite que pymes industriales y de servicios accedan a energía estable y barata sin necesidad de cubierta propia, mediante una planta de proximidad eliminándose peajes, cargos, servicios de ajuste e impuesto eléctrico para la energía consumida bajo este modelo.

Tal y como señaló Pedro Freso, director general de Avaesen, «se trata de un modelo sin pelotazos, sin extracción de rentas que permite un beneficio razonable y una electricidad muy competitiva para el consumidor».

Conclusiones

Los ponentes coincidieron en que la norma está bien orientada, pero el éxito depende de la velocidad de ejecución; es por este motivo por el cual, Juan Sacri, quien también es presidente de la Asociación Valenciana de Comunidades de Energía (AVACE), aseguró que «el sector necesita certidumbre de plazos lo que permite reducir fricción e impulsar el modelo de energía local, barata y limpia».

Como conclusión, Manuel Argüelles apuntó que la clave es impulsar la demanda eléctrica para que España aproveche su «oportunidad histórica» de liderar la generación renovable competitiva mientras que el divulgador Pedro Freso señaló que la transición exige avanzar en todos los frentes a la vez (renovables + electrificación + almacenamiento + redes). Así pues, ambos coincidieron en que la Comunidad Valenciana reúne las condiciones para liderar este proceso: talento, universidades, tejido pyme, infraestructuras y clima.