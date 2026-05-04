Proponen un título de transporte único entre Sagunt y la Universitat de Castelló

Conectar Sagunt con la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló requiere comprar dos títulos de transporte público, uno para llegar hasta allí en tren y otro para moverse por la ciudad en autobús. Conscientes de eso, en Compromís per Sagunt han impulsado que esto se puedan unificar en uno, de modo que haya intermodalidad con los municipios castellonenses y las líneas de autobús para acceder a los campus universitarios, tanto de la Plana, como de Burjassot-Paterna.

Tal y como señala la portavoz del grupo municipal de Compromís en el ayuntamiento, Maria Josep Picó: “Desde Compromís vamos a exigir una mejor conexión con transporte público sostenible con Castelló de la Plana y, especialmente, con la Universitat Jaume I. Consideramos que se tiene que impulsar un título único para que aquellas personas que cogen el tren puedan llegar a la Universidad sin pagar el título del TRAM y, de este modo, favorecer también un transporte público desde el Port de Sagunt y Sagunt a los campus universitarios, tanto de Castelló como el de Burjassot-Paterna, de la Universitat de València”.

“Consideramos prioritario trabajar en el transporte público de calidad, tanto del área metropolitana de València como la de Castelló, por una cuestión de eficiencia del tiempo de las personas que dedican para ir al trabajo o a estudiar. Y también para la defensa de nuestro medio ambiente y la salud de las personas, reduciendo emisiones contaminantes, cuidando el planeta y cumpliendo con la Agenda 2030”, continúa Picó.

La portavoz de Compromís per Sagunt, ante la estación. / Levante-EMV

Demandas

En el próximo pleno de mayo, Compromís defenderá en Sagunt una propuesta donde espera contar con el apoyo del resto de fuerzas con representación en el ayuntamiento, a la hora de hacer realidad estos objetivos. En concreto, propondrá instar a la Generalitat Valenciana a tramitar e impulsar definitivamente el Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible del Área de València; reclamar a la Generalitat Valenciana y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que refuercen las frecuencias, la capacidad, la fiabilidad y la coordinación de los servicios de Rodalies, MetroValència y autobús metropolitano; solicitar al mismo ministerio el estudio de la intermodalidad entre Sagunt y Castelló de la Plana con la creación de un título único: 'Rodalies, transports urbans dels municipis castellonencs i línies d’autobús autonòmiques' así como requerir el Ayuntamiento de Castelló de la Plana el análisis de la creación de este título único, junto con el resto de administraciones responsables en materia de sostenibilidad y la creación de una Comisión de Trabajo para incrementar la intermodalidad del transporte público Sagunt-Castelló con participación del Gobierno central, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Castelló y la Universitat Jaume I.

A esto le añadirá el pedir a la Generalitat Valenciana que estudie la puesta en marcha dos líneas de autobús entre los núcleos de Port de Sagunt y Sagunt con la Universitat Jaume I y la ya vieja demanda de que lo conecte de manera directa con el Campus Burjassot-Paterna de la Universitat de València.