Sagunt esquivó la lluvia y revivió su pasado ibero-romano

El arranque de la 'III Mostra Sagvntvm ad Mare Nostrvm' logró esquivar la lluvia este fin de semana que estaba marcado por las recreaciones históricas. Grupos locales y nacionales consiguieron dar forma a momentos mágicos.

El viernes la Plaza del Fórum se convirtió durante un tiempo en un templo dedicado a Diana donde sus seguidoras "mostraron un ritual, tal y como debió realizarse en la antigüedad, según las fuentes académicas", como explican desde el ayuntamiento, al tiempo en que destacaban a alta asistencia al evento.

Un día después, el Teatro Romano trajo a la vida a la población arsetana que tuvo que enfrentarse a Aníbal y a Escipión, quien "restituyó" la ciudad para Roma. Pese a la amenaza de lluvia fue al terminar cuando lloviznó, si bien la participación fue menor a la del día anterior.

"Hemos vivido un fin de semana lleno de color, que tenemos que agradecer a las asociaciones de recreación histórica. Les damos las gracias por sus espectaculares vestimentas. Sabemos que no es fácil y que hay mucho esfuerzo, pasión y dedicación detrás de cada momento que nos ofrecen. Agradecer también al público, que nos ha acompañado y decirles que les esperamos el próximo año, ya que esta actividad se enmarca dentro de la Mostra Saguntum ad Mare Nostrum, que ya va por su tercera edición; una iniciativa que creamos para contar nuestro pasado y hacer crecer la candidatura a Patrimonio de la Humanidad", apunta la edil de Cultura, Ana María Quesada.

Un instante de la apertura / Ayuntamiento de Sagunt

Más actos

La Mostra seguirá esta semana con cuatro conferencias y una representación en la que se combina teatro, música y arqueología.

La primera de las charlas estaba prevista para este lunes la Casa Municipal de Cultura bajo el título El Grau Vell: el tráfico mercante en época ibero-romana, a cargo de la catedrática de Arqueología de la Universidad de Valencia Carmen Aranegui, un acto organizado en colaboración con la asociación cultural Nautilus.

El cristianisme en la Hispania romana: Saguntum dins del Mediterrani Peninsular es la conferencia que pronunciará el investigador y director del Museo Bíblico de Tarragona, Andreu Muñoz. Este evento organizado por el Centro Arqueológico Saguntino forma parte del ciclo de charlas Saguntum en l’Edat Antiga y está programado para el miércoles 6 de mayo a las 19 horas en el Centro Cultural Mario Monreal.

El historiador y literato Gregorio Muelas profundizará sobre la figura de Constantino el Grande el viernes 8 de mayo a las 19 horas en la Casa Municipal de Cultura con la conferencia El emperador que surgió del caos para cambiar el mundo.

La cuarta ponencia de la semana enmarcada dentro de la Mostra Sagvntvm ad Mare Nostrvm tendrá lugar el sábado 9 de mayo a las 19 horas en el Mario Monreal. El especialista en historia militar Carlos Precioso será el encargado de enunciar la conferencia Africano y Emiliano, dos Escipiones en el proceso hegemónico de la República romana en el Mediterráneo.

Ese mismo sábado 9 de mayo a las 20:30 horas en el Mario Monreal el grupo de arqueología experimental Tintinnabulum interpretará Sonidos en la arena, un espectáculo de sesenta minutos en el que se propone un viaje a los orígenes del teatro y la gladiatoria en la cultura latina, vinculados a los rituales funerarios y a la práctica del munus: regalo en latín.

A través de una conferencia escenificada, tres intérpretes —dos paegnarii y un praeco— reconstruyen el papel de estos peculiares actores gladiadores que introducían el humor en la arena, acompañados por tres músicos en directo. Una puesta en escena que combina rigor histórico y comedia para revelar cómo el entretenimiento romano nació del encuentro entre lo sagrado y lo popular.

Otras citas

Dentro de la programación cultural municipal para esta semana, Somos historia del arte es una exposición creada por las personas que participan en la unidad de estimulación de la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad de Alzhéimer y otras demencias del Camp de Morvedre (AFACAM). La inauguración de la muestra tendrá lugar el martes 5 de mayo a las 19 horas en el Centro Cultura Mario Monreal y la exposición permanecerá abierta al público hasta el 30 de mayo.

Mientras que la Casa Municipal de Cultura albergará Retrats i paisatges, una exposición compuesta por el alumnado del Campus Obert a la Ciutadania. La inauguración está programada para el miércoles 6 de mayo a las 18 horas y la muestra podrá visitarse hasta el 15 de mayo.