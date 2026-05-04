Solución salomónica en Canet para fijar el horario de la biblioteca en época de exámenes
El Ayuntamiento de Canet adopta una solución de consenso tras una encuesta popular
Patricia Granell
Comienza la época de exámenes y la Biblioteca Municipal de Canet es uno de los lugares preferidos por el alumnado para estudiar. Por eso, para poder atender la demanda, la institución celebró una encuesta en sus redes sociales para saber qué preferían: que abriera antes o que cerrara más tarde. Finalmente, se ha adoptado una 'solución salomónica': fusionar ambas propuestas en una.
Según explicó el alcalde de la localidad, Pere Antoni, “muchos de nuestros alumnos y alumnas optan por la sala de estudio de la biblioteca para preparar sus exámenes finales, así que les preguntamos qué horario preferían. Algunos son más madrugadores; otros prefieren acostarse tarde, pero nos dimos cuenta de que lo mejor para todos era tener en cuenta todas las opciones y decidimos fusionar las dos propuestas en una”.
Las dos propuestas
Así, se realizó una pequeña encuesta en las redes sociales con dos propuestas. La primera consistía en abrir de lunes a viernes de 8.00 a 22.00 h; la segunda, de 9.00 a 00.00 h. En ambos casos, el horario para sábados y domingos era de 9.00 a 21.00 h. Los interesados tuvieron más de una semana para dar a conocer sus preferencias.
La solución
Finalmente, la opción que se impuso fue la de los más madrugadores (abrir a las 8.00 h), que sumó 136 votos (64%). La alternativa, cerrar más tarde, consiguió 70 sufragios (34%). No obstante, el ayuntamiento ha decidido que, dada la importancia de estas fechas para el alumnado y que “son las instituciones las que tienen que estar al servicio de la gente y no al revés”, se opte por que la biblioteca esté abierta a partir de hoy y hasta el 21 de junio todos los días lectivos de 8:00 a medianoche.
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