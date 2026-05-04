'Terra de Somnis' narra la historia de Benavites en el Palau de la Música

La música y la identidad de Benavites resonó ayer en el Palau de la Música de València, en el marco de la sección tercera del Certamen de Bandas de Música organizado por la Diputación de Valencia. En la matinal del pasado 3 de mayo, la obra del compositor de Quart de les Valls y director del conservatorio Joaquín Rodrigo de Sagunt, Rafa Doménech, 'Terra de Somnis' ha sido interpretada como pieza obligada por las tres bandas participantes: Ador, Vil·lamarxant y Moncada.

La obra

'Terra de Somnis' es un poema sinfónico compuesto por Domènech y dedicado al municipio de Benavites. La obra, bajo el título adoptado por el ayuntamiento del municipio, desde hace unos años, como marca de identidad, realiza un recorrido musical por la historia del pueblo, desde sus orígenes musulmanes hasta la actualidad, condensando en su partitura los momentos clave que han marcado su evolución y su identidad colectiva.

Rafael Doménech. / Levante-EMV

El hecho de que esta pieza haya sido seleccionada como obra obligada en un certamen de estas características supone un "importante reconocimiento institucional y cultural". No solo pone en valor la calidad artística de la composición, sino que también proyecta la historia y la esencia de Benavites más allá de su ámbito local, acercándola a músicos, jurados y público en un escenario de referencia.

Motivo de origullo

Como explican desde el ayunamiento, "para el municipio, esto representa un motivo de orgullo, al ver cómo una obra que lo simboliza y lo define ha sido protagonista en un certamen de prestigio, consolidándose como un elemento de identidad compartida".

El certamen ha concluido con la victoria de la banda de Moncada, que ha logrado alzarse con el primer premio en esta sección. Con iniciativas como esta, la música de banda continúa siendo un vehículo fundamental para preservar, difundir y celebrar la historia y las raíces de nuestros pueblos.