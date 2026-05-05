El club naútico de Canet revalida su bandera azul por quinto año consecutivo

El Club Náutico de Canet d’en Berenguer ha revalidado, por quinto año consecutivo, su bandera azul, un reconocimiento que consolida a este puerto como el único de la provincia de València en obtenerlo y que logra mantener este distintivo de manera continuada en el tiempo.

Valoración del club

El presidente de la entidad, Francisco Pérez, ha valorado positivamente la concesión de esta recompensa: "Estamos muy contentos, nos sentimos muy bien. Este reconocimiento es una muy buena noticia para el club". Ha destacado que se trata de “un esfuerzo recompensado”, fruto del trabajo y del cumplimiento de unos criterios con "exigencias altas". En este sentido, subraya que no siempre resulta sencillo alcanzar las propuestas planteadas. Para el club, este reconocimiento no avala solo la calidad de sus instalaciones y servicios, sino que también "deja reflejado nuestro compromiso con la sociedad y el medio ambiente".

Club Náutico Canet. / Levante-EMV

Asimismo, desde el club remarcan que la línea de trabajo seguida año tras año ha estado orientada a "hacer realidad todas las acciones propuestas". Un proceso que, aseguran, no se detiene con la consecución de la bandera azul, sino que continúa con el objetivo de seguir mejorando "el conjunto de las instalaciones".

Temporada de verano

El club ya está preparando las infraestructuras para la temporada de verano y espera que "los socios disfruten de la piscina, de las zonas de ocio, de los accesos a la playa y los sombrajes". Además, tal y como aseguran, al terminar el periodo estival "nos pondremos otra vez a trabajar para cumplir los nuevos retos".

Con esta quinta bandera azul consecutiva, el Club Náutico de Canet refuerza su posición como referente en la gestión medioambiental del puerto, apostando por la calidad, la innovación y el respeto por el medio ambiente.