La comunidad cubana pide ayuda a Sagunt para un hospital pediátrico

La Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí fortalece sus alianzas en Sagunt. Las bases de la nueva colaboración se pusieron en un reciente encuentro en el que participaron Consuelo Anguix y Manuel Lleonart, representantes de este colectivo; María Rubio, concejala de Cooperación; así como Roberto Rovira, delegado de Memoria Democrática.

Participantes en la reunión entre la asociación José Martí y responsables del Ayuntamiento de Sagunt. / Levante-EMV

Sobre la mesa se puso el proyecto de electrificación fotovoltaica del Hospital pediátrico universitario William Soler de La Habana, bajo el lema 'Energía por la Vida. La solidaridad no se puede bloquear'. Esta iniciativa, impulsada por la red europea MediCuba, tiene el objetivo de instalar entre este año y el próximo una planta solar de 196 kWp en el centro sanitario ubicado en Boyeros, que es referente nacional en cardiología y cirugía cardiovascular infantil, atiende anualmente a 160.000 pacientes y cuenta con 100 camas, tres quirófanos, UCI pediátrica y un equipo de 400 profesionales, según trasladan desde la asociación José Martí.

Inversión

La inversión necesaria asciende a 190.000 euros, de los cuales, hasta mediados de abril, se habían recaudado casi 40.000, gracias a 221 aportaciones individuales y colectivas. Este y otros colectivos coordinan la compra de los equipos fotovoltaicos y su envío por vía marítima, junto con las donaciones de material sanitario.

Después de la reunión, según destacan desde la asociación cubana, María Rubio señaló "la importancia de la cooperación internacional como herramienta de transformación social y de defensa frente a las injusticias". Rovira, por su parte, subrayó "el compromiso del ayuntamiento con la infancia, la salud pública y la memoria democrática, valores que también se expresan en esta iniciativa, así como la solidaridad activa con Cuba, que sufre un bloqueo genocida por parte de EE UU y con un recrudecimiento tras el intento de asfixia energética impuesto por Trump".

Referente solidario

Mientras, Anguix y Lleonart agradecieron la receptividad del consistorio y expresaron su deseo de que Sagunt siga siendo un referente de la solidaridad valenciana con el pueblo cubano.

Entre los asuntos que se trataron en este encuentro, además del compromiso del edil de Esquerra Unida de presentar una moción plenaria en defensa de 'Energía por la Vida', destacaron la puesta en marcha de una campaña para la recogida de material sanitario, el fortalecimiento de la cooperación con las autoridades cubanas para realizar en Sagunt nuevos consulados itinerantes, así como la valoración de la firma de un convenio de colaboración entre el ayuntamiento y la asociación José Martí, que permita dar estabilidad e institucionalidad a los lazos con el pais caribeño.

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Vías de colaboración

Desde este colectivo recuerdan que las aportaciones para esta campaña se pueden realizar mediante transferencia bancaria a la cuenta de Caixa Popular ES60 3159 0018 1220 4471 2624, con el concepto Energía, o a través de Bizum con el código ONG 03699. Para más información se ofrece el correo electrónico brigadas.cuba@gmail.com.