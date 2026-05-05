Impulsan un reconocimiento a la Semana Santa saguntina mientras el Ministerio valora quitarle el interés turístico

La Semana Santa saguntina entrará de lleno en el debate político del pleno de este jueves cuando aún resuena toda la polémica vivida a nivel nacional e incluso internacional por la nueva negativa a la entrada de mujeres en la cofradía que la organiza desde hace más de 500 años, la Sang. La razón es que Vox y PP han presentado una moción para instar a la Generalitat Valenciana a que reconozca sus más de cinco siglos de historia y la declare como Bien de Interés Cultural inmaterial, una propuesta formulada poco después de que el Ministerio de Industria y Turismo anunciara un expediente para estudiar la retirada del título de "interés turístico nacional" debido a ese renovado veto a las mujeres.

La iniciativa de los dos partidos no solo plantea que el pleno haga una petición a la Generalitat para otorgar un reconocimiento a la fiesta que contraste con la iniciativa impulsada por el Ministerio de Industria y Turismo a petición de un cofrade. También solicita la colaboración del ayuntamiento en la tramitación del expediente, "facilitando cuanta documentación, antecedentes históricos, información institucional y apoyo técnico resulten precisos para acreditar la antigüedad, singularidad, arraigo social y valor cultural" de la fiesta. Además, insta a que el consistorio promueva, "en colaboración con la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, la Mayoralía y las entidades vinculadas a la Semana Santa Saguntina, así como con cuantas personas o instituciones puedan contribuir a ello, la recopilación, sistematización y puesta a disposición de la Administración autonómica de la documentación histórica, bibliográfica, etnológica, fotográfica, audiovisual y testimonial necesaria para reforzar la solicitud de declaración".

Tradicional sonido del clarín. / Daniel Tortajada

Esta propuesta ya fue impulsada por Vox en el anterior pleno pero fue retirada el pasado mes de abril, a petición de la cofradía, "con el objetivo de favorecer una Semana Santa más tranquila, preservar esas fechas para el normal desarrollo de los actos y evitar polémicas innecesarias en unos días que debían quedar reservados al recogimiento, la devoción y la celebración religiosa", como admiten desde el partido.

Ahora, la formación considera que "ha llegado el momento de volver a plantear una propuesta justa, necesaria y plenamente coherente con la historia y la identidad de Sagunto" y la presenta de forma conjunta con el PP, que se ha adherido al texto.

El texto de la moción pone en valor la antigüedad de la Semana Santa Saguntina, así como el reconocimiento oficial obtenido en 2004 como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Pero desde Vox se pone el acento en ese último distintivo "que ahora el Ministerio de Turismo pretende arrebatarnos, lo que hace todavía más necesario defender y reforzar su protección institucional", afirman. Como apunta su edil José Tomás Serrano Fenollosa «cuando desde fuera se intenta degradar, cuestionar o arrebatarnos lo que forma parte de nuestras raíces, nuestra obligación es defenderlo con más firmeza todavía», asegura por mucho que la apertura del expediente por parte del Gobierno central haya venido dado a petición de un cofrade de la Sang.

Daniel Tortajada

El texto firmado además por el PP recuerda también que la Semana Santa Saguntina "no es una mera sucesión de actos religiosos incorporados al calendario anual, sino una auténtica manifestación cultural compleja, integrada por elementos rituales, simbólicos, musicales, escénicos y sociales que le otorgan una personalidad propia y diferenciada dentro del patrimonio festivo valenciano. Entre sus rasgos característicos destacan el Vía Crucis del Viernes Santo desde la Ermita de la Sangre hasta el Calvario, la Procesión del Santo Entierro, el porte de la Vera Creu por los Mayorales sin tocar el suelo, las voces tradicionales “dels plegaors”, los motets, las cornetas y tambores y la petición del “caramelet” por parte de los más pequeños".

Extensión al Puerto de Sagunto

La nueva moción, además, "amplía y refuerza el alcance de la propuesta al incorporar de forma expresa a la realidad cofrade y asociativa del núcleo del Puerto de Sagunto", como apuntan desde Vox. En concreto, el texto reconoce la revitalización de esta fiesta desde 2005 con la creación de las hermandades de Jesús Nazareno y del Santo Sepulcro, así como de la cofradía de la Virgen Dolorosa Madre del Resucitado, y prevé el traslado de los acuerdos a la Asociación Cultural Semana Santa Puerto de Sagunto.