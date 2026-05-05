Las playas de Sagunt reciben sus primeras banderas azules "condicionadas"

Las playas de Sagunt han recibido sus primeras banderas azules "condicionadas". La razón es que, además de revalidar la insignia del Port de Sagunt, los distintivos concedidos de nuevo este año a sus tres playas de su litoral norte solo podrán ondearse cuando el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) finalice las obras de regeneración ambiental para aportar 1,3 millones de metros cúbicos de arena y "estén todos los servicios esenciales en marcha".

Así lo han advertido al consistorio desde el organismo que otorga estos preciados galardones, como reconocía a preguntas de Levante-EMV el edil de Playas Roberto Rovira. Esta consideración de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) hará que, en la práctica, haya que esperar un poco antes de izar esas banderas en las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa.

"Ahora mismo, esas tres playas son todavía 'una obra'. Por ahora, no la podremos ondear hasta cumplan los requisitos de la bandera azul', explica en referencia a la colocación de torres de vigilancia, casetas para los socorristas, pasarelas o el balizamiento de 200 metros.

Este es el segundo año consecutivo en el que la playa Malvarrosa de Corinto logra la bandera azul, algo que el año pasado sorprendió a los mismos vecinos ya que el distintivo llegó justo cuando ese litoral presentaba su peor estado debido a la acusada regresión, como adelantó entonces este diario.

Final de las obras

La finalización de las obras se espera para antes del próximo 30 de junio, como confirmó en su reciente visita el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al asegurar que las dos empresas implicadas están cumpliendo los plazos previstos.

Ahora, el ayuntamiento ya está en contacto con la Demarcación de Costas "para poder coordinar el fin de la obra con el montaje de instalaciones", afirma el edil.

Rovira también ha reconocido que "obviamente el galardón de bandera azul responde al esfuerzo del personal técnico durante todo el año, al trabajo de educación ambiental, mayoritariamente gracias a Acció Ecologista Agró y al compromiso presupuestario del ayuntamiento con nuestras playas", dice además de destacar "la calidad del agua, excelente, que analiza durante todo el verano la Generalitat Valenciana" y que el consistorio "invierte más que nunca en seguridad con una gran plantilla de socorristas coordinada con la Policía Local de Playas durante la temporada".