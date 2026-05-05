Preocupación por la sobrepoblación de gatos en Torres Torres ante la "falta de atención municipal"
Voluntarios reclaman al ayuntamiento que cumpla la ley tras "casi 10 años de abandono de las colonias felinas" mientras el alcalde afirma trabajar en el asunto
El malestar por la sobrepoblación de gatos y la falta de atención municipal hacia estos crece en Torres Torres. Los voluntarios de las colonias felinas amenazan con llevar este tema al defensor del pueblo ante la "inacción del ayuntamiento", después de años reclamando que se cumpla ley por parte de la administración local. "Se han hecho registros de entrada, se ha ido a hablar con el alcalde, les hemos presentado propuestas a las distintas administraciones y no han hecho nada, es más, nuestro ayuntamiento ignora sistemáticamente nuestras solicitudes formales", lamentaba María José Fernández Bermejo, una situación que ha generado una "proliferación de felinos sin precedentes en la localidad", añadía otra de las voluntarias, Pilar Castillo.
Ante esta desidia y "el silencio administrativo" que vienen padeciendo, los problemas con los felinos aumentan, una coyuntura que tildan de "desgarradora". "Nos hemos encontrado gatos muertos o en condiciones deplorables, teniendo que costear de nuestro bolsillo cirugías de urgencia para evitarles una muerte agónica ante la pasividad municipal", denunciaban. Una de las voluntarias, adelantaban a Levante-EMV que se han llegado a gastar cerca de 1.300 euros al mes, en atenciones a estos animales.
Incumplimiento de la ley
Estos vecinos y vecinas, que se ocupan de los gatos de manera altruista, acusan al ayuntamiento de incumplir la Ley 7/23 de Bienestar animal, en la que se recoge la obligación legal y presupuestaria de estos de gestionar las colonias felinas, norma en la que también se deja claro que la responsabilidad de su protección y el control recae en los consistorios. Sin embargo, "no es el caso de Torres Torres". A este respecto explican que el consistorio carece de un plan integral para las colonias felinas, tampoco dispone de partida presupuestaria como exige la normativa y no ha puesto en marcha el CER (programa de captura, esterilización y retorno, que también es obligatorio". "Los alimentamos nosotros, los llevamos al veterinario si hace falta, la esterilización corre por nuestra cuenta, el mantenimiento de las colonias corren a nuestro cargo", adelantaba Castillo. A todo esto suman "las amenazas y los insultos que tenemos que soportar por alimentarlos". Y no solo eso, también "hemos tenido que ver como se envenenaban gatos sin poder hacer nada al respecto".
Finalmente, Fernández, aseguraba disponer de "toda la documentación que acredita diez años de gestiones y dos años de solicitudes por registro de entrada sin respuesta. Antes de elevar esta denuncia a otras instancias, queremos dar a conocer este incumplimiento de la normativa y el desprecio por la vida animal en nuestro pueblo".
Versión municipal
Por su parte, el alcalde, Javier Peris, aseguraba a este diario que "estamos haciendo todo lo que podemos. Siempre les hemos escuchado y nos hemos mostrado predispuestos a dar una solución, pero nos es fácil", adelantaban el primer edil.
Peris revelaba que el ayuntamiento ya está diseñando un itinerario para alimentar a estas colonias como primer paso de otras acciones que van a emprender. No obstante, "también solicitamos a los voluntarios que se constituyan como asociación", afirmaba el presidente de la corporación.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Gobierno baraja otra actuación para retener el megatravase de arena a las playas de Sagunt y Canet
- Las últimas torres de 20 alturas del boom inmobiliario de Canet serán realidad en 2028
- Una negligencia en el Hospital de Sagunt acaba con una indemnización de 13,3 millones
- Original apertura del 50 aniversario de una empresa referente en Sagunt
- Así avanzan las obras que beneficiarán a casi 500 viviendas de Sagunt
- Poblaciones de la Sierra Calderona se unen en Sagunt para reforzar su oferta turística
- Canet recuperará tres tramos de su histórica y desconocida muralla
- Fallas Sagunt: Este es el proyecto y el equipo del candidato a presidir las fallas de Morvedre