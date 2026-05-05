Preocupación por la sobrepoblación de gatos en Torres Torres ante la "falta de atención municipal"

El malestar por la sobrepoblación de gatos y la falta de atención municipal hacia estos crece en Torres Torres. Los voluntarios de las colonias felinas amenazan con llevar este tema al defensor del pueblo ante la "inacción del ayuntamiento", después de años reclamando que se cumpla ley por parte de la administración local. "Se han hecho registros de entrada, se ha ido a hablar con el alcalde, les hemos presentado propuestas a las distintas administraciones y no han hecho nada, es más, nuestro ayuntamiento ignora sistemáticamente nuestras solicitudes formales", lamentaba María José Fernández Bermejo, una situación que ha generado una "proliferación de felinos sin precedentes en la localidad", añadía otra de las voluntarias, Pilar Castillo.

Ante esta desidia y "el silencio administrativo" que vienen padeciendo, los problemas con los felinos aumentan, una coyuntura que tildan de "desgarradora". "Nos hemos encontrado gatos muertos o en condiciones deplorables, teniendo que costear de nuestro bolsillo cirugías de urgencia para evitarles una muerte agónica ante la pasividad municipal", denunciaban. Una de las voluntarias, adelantaban a Levante-EMV que se han llegado a gastar cerca de 1.300 euros al mes, en atenciones a estos animales.

Los felinos en una de las zonas donde se les pone comida. / LEVANTE-EMV

Incumplimiento de la ley

Estos vecinos y vecinas, que se ocupan de los gatos de manera altruista, acusan al ayuntamiento de incumplir la Ley 7/23 de Bienestar animal, en la que se recoge la obligación legal y presupuestaria de estos de gestionar las colonias felinas, norma en la que también se deja claro que la responsabilidad de su protección y el control recae en los consistorios. Sin embargo, "no es el caso de Torres Torres". A este respecto explican que el consistorio carece de un plan integral para las colonias felinas, tampoco dispone de partida presupuestaria como exige la normativa y no ha puesto en marcha el CER (programa de captura, esterilización y retorno, que también es obligatorio". "Los alimentamos nosotros, los llevamos al veterinario si hace falta, la esterilización corre por nuestra cuenta, el mantenimiento de las colonias corren a nuestro cargo", adelantaba Castillo. A todo esto suman "las amenazas y los insultos que tenemos que soportar por alimentarlos". Y no solo eso, también "hemos tenido que ver como se envenenaban gatos sin poder hacer nada al respecto".

Finalmente, Fernández, aseguraba disponer de "toda la documentación que acredita diez años de gestiones y dos años de solicitudes por registro de entrada sin respuesta. Antes de elevar esta denuncia a otras instancias, queremos dar a conocer este incumplimiento de la normativa y el desprecio por la vida animal en nuestro pueblo".

Otra de las zonas en Torres Torres donde hay una colonia / LEVANTE-EMV

Versión municipal

Por su parte, el alcalde, Javier Peris, aseguraba a este diario que "estamos haciendo todo lo que podemos. Siempre les hemos escuchado y nos hemos mostrado predispuestos a dar una solución, pero nos es fácil", adelantaban el primer edil.

Peris revelaba que el ayuntamiento ya está diseñando un itinerario para alimentar a estas colonias como primer paso de otras acciones que van a emprender. No obstante, "también solicitamos a los voluntarios que se constituyan como asociación", afirmaba el presidente de la corporación.