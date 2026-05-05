El reclamado camping de caravanas ve la luz en Sagunt tras dos décadas de trámites

Más de dos décadas de intermitente perseverancia frente a las negativas administrativas han dado sus frutos para la construcción de un camping de caravanas y residencias móviles en Sagunt. Ese es el tiempo transcurrido desde que Agua Blava Platja hizo su primer intento por tramitar el proyecto a través de una declaración de interés comunitario (DIC), al encontrarse en suelo no urbanizable, y el visto bueno ambiental para que este reclamado servicio sea realidad sobre una parcela de casi 20.000 metros cuadrados en el núcleo de Almardà, muy cerca de Canet d’en Berenguer, junto a la CV-3021, la conocida como carretera de la Diputación.

Recreación del camping de caravanas. / Levante-EMV

Superada la ardua tramitación, con múltiples requerimientos y un avance a trompicones plagado de modificaciones, la versión definitiva del proyecto contempla más de 3.000 metros cuadrados para 34 cabañas de alojamiento o ‘bungalows’. Una superficie similar ocupará la piscina, mientras que las 48 parcelas de acampada para las caravanas se extenderán por algo más de 2.000 metros cuadrados. La recepción, un bar, la tienda, el botiquín, los aseos, los fregaderos, los lavaderos, un parque infantil de casi 270 metros cuadrados, los aparcamientos, los viales interiores, así como las infraestructuras de depuración y recogida de residuos completan la parcela.

Licencia de actividad

El paso administrativo más reciente para que se haga realidad este reclamado servicio turístico se remonta a hace escasamente mes y medio, cuando se solicitó al Ayuntamiento de Sagunt la licencia de actividad para la puesta en marcha de un camping de tres estrellas para autocaravanas y residencias móviles. Este trámite ya lo hizo Camping Sagunto SL, empresa constituida a principios de este 2026, después de que Agua Blava Platja, una sociedad civil particular, vendiera los terrenos el pasado año, según confirma su administrador a preguntas de Levante-EMV.

La primera referencia administrativa a este proyecto se remonta a 2005, cuando el pleno de Sagunt avaló un informe desfavorable a la solicitud de DIC. Entre los argumentos en contra, además de otros más técnicos, se señalaba la existencia de dos actividades de camping en la franja entre la carretera de la Diputación y la costa. En aquel punto tomó la palabra el entonces concejal de Urbanismo y posterior alcalde, Quico Fernández, quien defendió que la oferta de campings era escasa, así que «podríamos decir que nos haría falta alguno».

Solución residencial

Además de achacar la negativa municipal a circunstancias relacionadas con el plan general de ordenación urbana y la Ley del Suelo Urbanizable, que se había aprobado un año antes, el dirigente nacionalista hacía una reflexión que dos décadas después ha recuperado su vigencia, al deslizar que estas zonas de acampada se podrían plantear como soluciones residenciales, «independiente de los gustos», ya que «todos sabemos los precios de la vivienda», según se recoge en el acta de aquella sesión de febrero.

Después de que fuera necesario otro par de arreones administrativos para obtener el visto bueno, las últimas modificaciones de este proyecto de «campamento de turismo», asociado a la especialidad Bungalow Park, se centraron en la reducción del número de cabañas e infraestructuras. Además, todas las construcciones deberán realizarse con "materiales y colores que eviten la distorsión en el cromatismo y textura del entorno en el que se ubica", con marcado carácter agrario.

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Vocación agropecuaria

Otro condicionante es la reducción de los viarios internos de zahorra, inicialmente cuatro, a «aquellos imprescindibles». Propone este dictamen ambiental definitivo extender el «terreno vegetal» y también insta a la plantación, especialmente en el área perimetral de la parcela, de cítricos, pinos carrascos y palmeras, para «lograr un impacto más naturalizado, que remita al patrón paisajístico histórico del entorno, manteniendo la vocación agropecuaria existente».