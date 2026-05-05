Triplete de oro del Lluita Morvedre en la Copa de España de MMA

La lucha de Sagunt volvió con buen sabor de boca de la Copa de España Juvenil de MMA y la Copa de España Junior de MMA, una cita nacional disputada el pasado fin de semana en la localidad gallega de Bueu. Allí, el Club de Lluita Camp de Morvedre firmó una actuación sobresaliente al lograr tres medallas de oro, una por cada uno de sus representantes.

Juvenil C, de 44 kilos

Iván Tello Ballesteros se proclamó campeón en la categoría juvenil C de 44 kilos tras imponerse en todos sus combates por finalización, mostrando una clara superioridad sobre sus rivales.

Juvenil A de 79,4 kilos

También subió a lo más alto del podio su hermano mayor, Aitor Tello Ballesteros, quien compitió en la categoría juvenil A de 79,4 kilos. El luchador dominó todos los enfrentamientos, ganando también por finalización cada uno de ellos salvo la final, donde su oponente "se cerró en banda" y optó por una estrategia defensiva y "rehuir la lucha" para perder a los puntos.

Aitor Tello / Levante-EMV

Júnior de 61,2 kilos

Por su parte, Iván Vázquez Moreno completó la destacada actuación del club al alzarse con el oro en la categoría júnior de 61,2 kilos, tras vencer "con contundencia" y ganando por finalización dos de sus tres combates. Los deportistas estuvieron acompañados por su entrenador, Antonio Tello.

Tras este éxito, el Club de Lluita Camp de Morvedre ya fija su próximo compromiso en el Campeonato de España Universitario, que se disputará el sábado 9 de mayo en Granada y en el que participará Pau Gimeno.