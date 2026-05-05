Varios vecinos de Gilet sufren "piratería eléctrica" por enganches fraudulentos a la luz

Varios vecinos de la Urbanización la Paz de Gilet están "hartos" de sufrir "anomalías" en sus casas fruto de lo que han tildado como "piratería eléctrica". Estas familias afectadas aseguran que están siendo víctimas de un robo de luz a través de un " mal enganche de un vecino" que está generando serios problemas en sus viviendas, además de poner en riesgo a sus familias, explicaban a Levante-EMV. Una situación que llevan padeciendo casi dos meses, sin que se les haya dado una solución por el momento, por lo que "no descartamos acudir a la Guardia Civil a denunciar", afirmaba uno de los residentes en la zona.

El periplo comienza a principios de marzo cuando a una vecina no se le apagaban del todo las luces led del dormitorio y había noches que tenía que dormir con la luz encendida. Seguidamente, se le quemó el extractor de la cocina, además de percibir cómo los electrodomésticos de casa se le calentaban más de lo normal. Una situación que compartió con uno de sus vecinos, quien le relató que durante ese mismo periodo de tiempo se le habían quemado varios cargadores de móviles. Ante estos hechos deciden llamar a un electricista quien "nos asegura que ha detectado una anomalía, una derivación que venía de la calle y que no era de nuestras casas. Además, nos muestra unas lecturas muy extrañas de voltaje", explicaba uno de los afectados.

La vecina afectada muestra su extractor quemado. / Daniel Tortajada

Visita de Iberdrola

Con este escenario, varios vecinos se ponen en contacto con Iberdrola, empresa que visita la zona y "certifica que habían encontrado una derivación típica de cuando alguien se ha enganchado a la red y roba energía. Luego vinieron más técnicos y nos dijeron que habían encontrado a un señor que robaba, que tenía una instalación casi de ingeniería hecha por un profesional y que era lo que nos estaba ocasionando problemas".

A este respecto, este medio ha contactado con la empresa desde donde ratifican la versión de los vecinos. "Hemos detectado en la urbanización la Paz de Gilet durante los últimos meses algunas incidencias en el suministro eléctrico, que podrían estar ocasionadas por algún enganche directo a la red de distribución para defraudación del suministro eléctrico" . Iberdrola también asegura que "se están realizando actuaciones con el objetivo de mantener un suministro de calidad para los clientes contratados y la seguridad de las instalaciones, que es nuestra prioridad", explican. Para ello, consideran "necesario seguir contando con la ayuda de las distintas administraciones, ya que se trata de una problemática social que conlleva un problema en la red eléctrica, que requiere de la colaboración y coordinación de todas las instituciones", afirmaban a Levante-EMV, además de señalar que "las conexiones ilegales a la red eléctrica y las manipulaciones de los contadores conllevan un elevado riesgo para la seguridad e integridad física de las personas, ya que se realizan al margen de la legalidad y de la normativa técnica vigente, sin los requisitos de seguridad necesarios".

Otro de los vecinos afectados revisa el contador. / Daniel Tortajada

Todo sigue igual

Pese a que en varias ocasiones la empresa ha subido a atender a los vecinos y a tratar de buscar una solución, que pasa por desenganchar al presunto defraudador del suministro eléctrico, como bien han corroborado los afectados, Iberdrola también apunta que "el tiempo de reposición de enganches ilegales por parte de los defraudadores es bastante rápido, por lo que apenas es apreciable el esfuerzo que conlleva el intento de normalizar la situación", asumiendo que el enganche se ha vuelto a producir después de cortarlo en varias ocasiones. Tal y como explican los propietarios, "las lecturas incorrectas se normalizaban cuando acudía Iberdrola y actuaba, pero al día siguiente volvían a ser anómalas, más voltaje de lo habitual", contaban.

Pese al riesgo que existe de sufrir algún accidente doméstico a causa de esta "posible derivación que produce el enganche fraudulento", esta circunstancia también se ha notado en la factura eléctrica, ya que otra vecina, con el mismo problema aseguraba a Levante-EMV, haber pagado este año tres veces más que el pasado en la factura.

Ante esta situación aseguran sentirse "indefensos" y solicitan "a quien corresponda", que actúe.