La playa de Canet logra su Bandera Azul por 35 año consecutivo

Un año más, y con este ya van 35, la playa Racó de Mar de Canet d’en Berenguer volverá a ondear este verano la Bandera Azul, el distintivo que le acredita como una de las mejores de la Comunitat Valenciana. La Conselleria de Medio Ambiente ha comunicado hoy esta decisión de parte de la Fundación para la Educación Ambiental, a través de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC).

Cuándo se podrá disfrutar

Los y las bañistas podrán disfrutar de Racó de Mar (si no lo hicieron ya en Semana Santa y Pascua) a partir del fin de semana del 16 y 17 de mayo. Así, hasta el día 31, todos los fin de semanas la playa contará con servicio de socorrista. El 1 de junio comenzará la temporada estival, que se prolongará hasta el 13 de septiembre. Luego, hasta final de mes, los socorristas volverán a estar solo los fines de semana.

En temporada alta, Racó de Mar cuenta con servicio de socorrismo y salvamento, con seis trabajadores por turno, un técnico en ambulancias y una lancha. Además, como cada inicio de temporada, se renovará la señalítica y las pasarelas de acceso.

Socorristas en la playa de Canet. / Daniel Tortajada

Más premios

Desde el Ayuntamiento de Canet explican que confían en que este año, como ha ocurrido en los anteriores, la playa también sume la ‘Q’ de Calidad Turística y el Qualitur, que concede Turisme de la Comunitat Valenciana a las playas con certificados de calidad, medio ambiente o accesibilidad. Cabe recordar, además, que el esfuerzo de la localidad por cuidar su playa se ha visto recompensado en dos ocasiones ‑la última, este año- con los premios de Buen Gobierno que entrega la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, por su proyecto para regenerar la playa utilizando boyas inteligentes.

Según el alcalde, Pere Antoni Chordà, “como no puede ser de otro modo, y aunque nos lo esperábamos, estamos muy contentos con esta nueva Bandera Azul, la que hace la número 35. Este reconocimiento vuelve a confirmar que que Canet es, una vez más, referencia turística en toda la Comunitat Valenciana y en España, y vuelve a reconocer el esfuerzo que hacemos todos los años para mantener el Racó de Mar en las mejores condiciones, tanto para nuestros vecinos y vecinas como para toda la gente que nos visita”.

La playa Racó de Mar es una de las referencias turísticas de la comarca. Cuenta con 1.250 metros de longitud y unos 60 metros de anchura de arena fina y suave. Sus aguas cristalinas permiten ver el fondo marino con claridad, y su elevado valor paisajístico se realza con palmeras y una línea de dunas vegetadas, lo que otorga al entorno un aspecto más natural.