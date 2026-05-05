Campus de verano en Sagunt: Medidas para evitar colas y novedades en 'Diverestiu'

El Campus Delfín, la Escola d’Estiu y el Diverestiu se desarrollarán este año del 23 de junio al 29 de julio. Las concejalías de Actividad Física, Salud y Deportes, de Juventud e Infancia y de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sagunt han presentado hoy las características de los diferentes campus de verano que han organizado respectivamente.

Como ya se hizo en los campus de Pascua de este mismo año, el sistema de inscripción a los campus contará con una fase de preinscripción del 8 al 13 de mayo . Una vez finalizado el plazo, se realizará un sorteo entre las personas preinscritas para confirmar las plazas. Seguidamente, habrá un plazo para efectuar el pago y, en caso de no hacerlo, la plaza pasará a la primera persona en la lista de espera.

Campus Delfín

Para esta 24a edición del Campus Delfín de la concejalía de Actividad Física, Salud y Deportes se ofertarán 400 plazas. Durante el campus se llevarán a cabo actividades como juegos populares, actividades físico-recreativas, actividad náutica, etcétera.

Los niños y las niñas participantes se distribuirán en 24 grupos, con 10 grupos de 3 a 5 años y 10 plazas por grupo; 10 grupos de 6 a 8 años y 15 plazas por grupo; y 4 grupos de 9 a 12 años y 20 plazas por grupo. Además, el campus contará con 45 monitores y monitoras.

El precio del campus será de 75 € para la opción sin comedor y de 150 € para la opción con comedor. El Campus Delfín se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal (internúcleos) y está destinado a niños y niñas de entre 3 y 12 años.

Campus Delfín 2026. / Levante-EMV

La primera etapa se desarrollará del 23 de junio al 10 de julio y la segunda del 13 al 29 de julio. El horario será de 9 a 13:30 horas, pero las familias que así lo requieran podrán optar por el Campus Matiner para que sus hijos e hijas entren a las 8 horas, así como por la opción con comedor para que salgan a las 15:30 horas. Es importante recordar que, si se va a inscribir a varios hijos en la misma etapa y en el mismo tipo de campus, se haga en una única inscripción, ya que el formulario permite añadir varios niños.

El 15 de mayo se enviará el pago diferido a las personas aceptadas, que tendrán de plazo hasta el 19 de mayo para formalizarlo. De lo contrario, perderán la plaza.

Escola d’Estiu

La 33ª edición de la Escola d’Estiu, organizada por la concejalía de Juventud e Infancia, se desarrollará bajo la temática de la aventura espacial. Este proyecto de educación en el tiempo libre tiene por objetivo que los pequeños y las pequeñas de la ciudad puedan realizar actividades lúdicas y educativas en sus vacaciones de verano.

La Escola d’Estiu está destinada a niños y niñas de 3 a 12 años. Además, la iniciativa se divide en cuatro grupos de edad: Mini escola, para niños y niñas de 3 a 4 años (2021 y 2022); Escoleta, de 5 y 6 años (2019 y 2020); Campa, de 7 y 8 años (2017 y 2018); y Urba, de 9 a 11 años (2014, 2015 y 2016).

El horario base del campus será de 9 a 13:30 horas. Para quienes así lo deseen, estará la opción de la Escola Matinera para entrar a las 8 horas. Además, quienes opten por la opción de comedor, saldrán a las 15:30 horas. La Escola d’Estiu se llevará a cabo en el CEIP Ausiàs March y el CEIP Montíber de Sagunt; en el CEIP Victoria y Joaquín Rodrigo, el CEIP Cervantes y el CEIP María Yocasta de Port de Sagunt; y en el centro social Voro Alandí de Almardà.

Escola d'estiu 2026. / Levante-EMV

El precio de la matricula será de 130 euros y de 230 euros si se opta por la opción con comedor. Las familias numerosas de categoría general tendrán una bonificación del 40 % en las matrículas y para las familias monoparentales de tipo general y especial la bonificación será del 60 %. La Escola d’Estiu también contará este año con una reserva de plazas para menores con necesidades educativas especiales; la plataforma de inscripción tiene una pestaña especial para la matrícula de este grupo: ‘ESCOLA NEE’.

Posteriormente, las reuniones con las familias para entregarles las fichas de inscripción serán en Port de Sagunt en el Casal Jove los días 1 de junio a las 18 horas (para la sede CEIP María Yocasta), 4 de junio a las 17:30 horas (sede CEIP Cervantes) y a las 19 horas (sede CEIP Victoria y Joaquín Rodrigo). En Sagunt, serán en el Consell Agrari el 2 de junio a las 17:30 horas (sede CEIP Montíber) y a las 19 horas (sede CEIP Ausiàs March). En Almardà será en el centro social Voro Alandí el 3 de junio a las 18 horas.

Diverestiu

Por último, el Diverestiu que promueve la concejalía de Servicios Sociales es un programa de ocio y tiempo libre dirigido a personas con discapacidad empadronadas en el municipio y que estén escolarizadas en centros de educación especial o no estén escolarizadas, pero que sean menores de 30 años y mayores de 5 con necesidades educativas especiales.

El programa ofrece actividades de ocio y tiempo libre con temática en torno al viaje a la Luna que contará con un espacio creativo con manualidades diversas donde desarrollar la psicomotricidad fina y gruesa, juegos de texturas y sensaciones térmicas, taller de expresión corporal, relajación, musicoterapia, experimentación con instrumentos, taller de luces y sombras, cine, cortometrajes, taller de cocina helados, zumos y comida refrescante, salidas en la piscina y/o la playa, una excursión final y actividades comunes con la Escola d' Estiu.

DiverEstiu 2026. / Levante-EMV

El Diverestiu se desarrollará del 25 de junio al 29 de julio con un horario de 9:30 a 13:30 horas. Por primera vez, se realizará tanto en Sagunto como en Port de Sagunt, y se han duplicado las plazas hasta un total de 30. El periodo de inscripciones será del 8 al 13 de mayo telemáticamente y el sorteo se hará el 14 de mayo.

Declaraciones del ayuntamiento

Desde el consistorio, el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha agradecido, una vez más, “la coordinación entre los departamentos para poner en marcha este gran programa que es educativo, cultural, pero que también habla mucho de conciliación”. Asimismo, ha señalado como factor diferencial respecto del año anterior la ampliación del programa Diverestiu, “porque hemos detectado que sí hay una demanda que no estábamos llegando a atender”. Finalmente, Moreno ha afirmado: “Es un programa del que nos sentimos orgullosos, que pretende aportar en positivo a nuestros niños y niñas y a nuestras familias”.

Además, el delegado de juventud e infancia, Roberto Rovira, ha detallado que, un año más, el campus cuenta “con el proyecto Erasmus Plus, mediante el cual haremos una actividad en inglés en cada una de las sedes”. Además, también ha señalado la novedad de la “preinscripción” para los campus que funcionó “muy bien” en los campus de Pascua: “Los padres, madres y familiares no necesitan en ningún momento conectarse el primer día a primera hora para conseguir plaza, porque se va a hacer un sorteo por cada sede”.

Por su parte, el concejal de Deportes, Javier Timón, ha destacado el principal objetivo de estos campus, que es “la conciliación familiar y laboral”; además, ha resaltado que “se trata de un campus totalmente inclusivo”. Por otro lado, ha hecho hincapié en la importancia de conocer el sistema de sorteo de las plazas: “Es muy importante que nos informemos de todo el procedimiento a través de los canales oficiales y que estemos pendientes de la carpeta de spam del correo electrónico”.

Por último, la delegada del Área de Derechos Sociales, Nuria Carbó ha detallado que, entre las actividades de Diverestiu, destaca el “taller de helados, comida refrescante y zumos”, que se hará en colaboración con la pastelería Chocomel.