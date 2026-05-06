Un experto alerta de posibles problemas con el turismo en Canet en 5 años

Crecer, sí. Pero ¿cómo? Esta ha sido la gran pregunta a la que ha querido responder la Jornada de Planificación y Desarrollo Turístico Canet 360°, que se ha celebrado este miércoles en el hotel AGH de Canet y que ha contado con la participación de cerca de medio centenar de expertos en la materia de la comarca, entre ellos Joan-Carles Cambrils cuya ponencia fue la más esperada.

El profesor de la Universitat Politécnica de València y miembro del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras, Joan-Carles Cambrils, destacó el "excelente" momento por el que atraviesa Canet a nivel turístico y advirtió que los problemas podrían surgir a partir de cinco años vista. El primero “la presión residencial”, tanto por las familias que quieran buscar una residencia de verano en el pueblo o por la instalación de la gigafactoría.

Sobre la cuestión de la saturación, destacó que puede ser otro riesgo, “pero si vamos a los datos, estos momentos solo se produce en unas fechas muy concretas, así que tampoco pone en riesgo el modelo y puede gestionarse. Pero también hay otras épocas en las que Canet está muy por debajo de su capacidad, y ahí se puede apostar por oferta de salud, o el bienestar o por los eventos deportivos. “También puede ser un lugar de descanso para toda esa gente que va a València a ferias, actos empresariales, encuentros profesionales… Son propuestas que permiten crecer de manera sostenible”, ha destacado.

Otras ponencias

“Canet tiene un enorme potencial”, explicó la concejala de Comercio, María Martínez, y añadó: “En los dos últimos años, dentro de nuestro Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, se ha se ha trabajado en la planificación, inversión y coordinación de actuaciones enfocadas a mejorar nuestro modelo turístico y comercial, haciéndolo más competitivo. La jornada de hoy es para compartir el estado de ese proceso, pero también para reforzar algo fundamental: el diálogo entre la administración y el sector empresarial”.

Por su parte, Cristina Plumed, presidenta de Asecam, ha destacado que “Canet es un enclave muy importante para el turismo del Camp de Morvedre, que ha demostrado que tiene una oferta de calidad. Este tipo de reuniones entre todos son muy necesarias para consolidar una estrategia turística de mucha calidad, una estrategia que, por suerte, se beneficia de una muy buena comunicación entre los sectores privado y público”.

Jornada de Planificación y Desarrollo Turístico Canet 360°. / Levante-EMV

Mesa redonda

La jornada también ha contado con una mesa redonda que ha ofrecido una "Visión empresarial y oportunidades” del turismo comarcal moderada por Celia Peris, guía turístico y presidenta de la Comisión de Turismo de Asecam. En ella participaron Marisa Giral, presidenta de la Asociación de Comerciantes y Turismo Unidos de Canet d’en Berenguer (Acytuc); Elisa Marín, subdirectora de los Colegios Internacionales Mas Camarena; Pau Gallart, director del Hotel Barú; y Carla Montesinos, CEO de Global Vacacional.

El encuentro, organizado por la Asociación Empresarial de Camp de Morvedre (Asecam) y el ayuntamiento, ha apostado por la colaboración público-privada como la fórmula más efectiva para abordar los cambios en los que está inmerso el sector.