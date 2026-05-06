Un centro del Port de Sagunt ante la huelga: “Queremos que mejore la calidad de la enseñanza"

El profesorado del CEIP Vilamar del Port de Sagunt es solo uno de los que ha iniciado esta semana una serie de protestas en el Camp de Morvedre para visibilizar la situación que atraviesa la educación pública, en la antesala de la huelga indefinida convocada a partir del próximo 11 de mayo en todos los centros públicos de titularidad de la Generalitat Valenciana, con el objetivo de mejorar la calidad educativa.

El objetivo de las concentraciones

Desde la dirección del centro explican que estas concentraciones a las puertas del colegio buscan concienciar a la comunidad educativa sobre la necesidad de mejorar las condiciones en las aulas. “Tenemos ratios muy elevadas y se nos complica atender al alumnado como toca. Además, cada vez hay más niños con necesidades educativas especiales o con dificultades de adaptación, como estudiantes extranjeros que no dominan el idioma”, señalan.

En este sentido, reconocen las desigualdades con otras comunidades autónomas y subrayan que el problema "ya no es solo a nivel económico, que también influye, sino que peleamos por unas condiciones dignas para trabajar y que se refleje en la educación que reciben los niños, la que se merecen".

Profesorado concentrado a las puertas del CEIP Vilamar. / Levante-EMV

Más mejoras

Además de la necesidad de reducir ratios, el profesorado pide que las bajas se cubran con mayor rapidez y también por aumentar la plantilla para así poder atender la creciente diversidad del alumnado. “Con el personal que tenemos, hacemos lo que podemos, hay veces que no llegamos.”, lamentan.

Las protestas se están desarrollando en los distintos accesos del centro educativo y se alargarán durante toda la semana, alternando entre los edificios de primaria e infantil. "Esperamos que la huelga no comience y lleguemos a un acuerdo antes. Queremos ver un compromiso por parte de Conselleria para mejorar las condiciones y equipararlas con la de las demás comunidades autónomas", afirman en el centro.

Apoyo de los padres

Desde el colegio aseguran que el impacto en los alumnos intentarán que sea "el menor posible". “También entendemos que es una forma de implicar a las familias en esta reivindicación”, explican.

Precisamente y, tal y como cuentan, las primeras reacciones de las familias parecen ser favorables. Según una encuesta realizada por el AMPA del centro, la gran mayoría de las respuestas recogidas hasta el momento apoyan la protesta, aunque el profesorado reconoce que este respaldo podría verse condicionado si la situación se alargara.

Las movilizaciones en el CEIP Vilamar se enmarcan en un momento de malestar en el sector educativo valenciano. Por eso, si no se llega a un acuerdo, la huelga indefinida en toda la Comunitat Valenciana arrancará el próximo lunes 11 de mayo. “Queremos que mejore la calidad de la enseñanza", concluyen desde el centro.

Acciones reivindicativas

De cara a esa huelga, los sindicatos han convocado este jueves una asamblea en el centro cívico del Port de Sagunt a las 18 horas, que estará seguida de un taller de pancartas en el Triángulo Umbral y otras acciones de carácter reivindicativo donde se espera también que acudan familias y alumnado.