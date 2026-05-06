Estas son las 32 empresas de Sagunt que renuevan su distintivo Sicted

Un total de 32 empresas y servicios de Sagunt que renuevan este año el sello de calidad han recibido el distintivo Sicted (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos). Con este emblema, entregado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Sagunt, se asegura una experiencia mejorada y un alto nivel de satisfacción por parte de las personas que visitan la ciudad.

Qué es el Sicted

La obtención de este sello es sinónimo de calidad y distinción frente a la competencia. Elegir uno de los servicios certificados es asegurarse la recepción de un buen producto y de una buena experiencia para los visitantes. Se trata, por tanto, de empresas, servicios, profesionales y espacios que han optado por la mejora continua, así como por instaurar un sistema de calidad en su trabajo diario.

Además, el proyecto Sicted permite cohesionar al empresariado turístico del municipio. También sirve de punto de encuentro entre la administración y la empresa privada, colaboración imprescindible para el buen funcionamiento de la ciudad. Sagunt lleva trabajando en incrementar las entidades adheridas a este programa desde 2014 a través de la Concejalía de Turismo.

Sicted. / Levante-EMV

Sagunt cuenta con un total de 71 establecimientos, profesionales y espacios certificados con este estándar que se renueva cada dos años si se cumplen una serie de requisitos y compromisos. Cabe destacar la participación en formaciones, las asistencias técnicas, la mejora de los establecimientos y aprobar una evaluación.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase de renovación con tal de adecuarse a la nueva realidad del sector turístico. El programa se centrará en un modelo turístico más sostenible en sus tres dimensiones: económica, ambiental y social, manteniendo la calidad como eje clave de la competitividad del destino. Asimismo, evoluciona hacia un turismo responsable, integrando una gestión basada en la sostenibilidad y herramientas tecnológicas avanzadas.

Estas son las 32 empresas con sello de calidad

Las 32 empresas y servicios que renuevan este año el distintivo son: Amarre 29, Artesans Forn de la Melica, B&B Domus Atilia, Bodega Micó, Celia Peris Visitas Guiadas, Centro de Belleza Ana Estada, Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV), Chocomel Pastelería Degustación, El Lazo, Explora Sagunto PIN, Global Vacacional, Hotel Barú, Hotel EXE Puerto de Sagunto, Jessica Paola D. S. (Radiotaxi, licencia 26), Juan F. G. (Radiotaxi, licencia 5), La Costanera Restaurante, Universo 3D SLU, La Taverna de la Serp, Llibreria La Seu-Espai d'Art, Lola Torrente Centro de Belleza y Spa, Mesón Carretero, Miguel G. L. (Radiotaxi, licencia 38), Mundotour, Paco M. S. (Radiotaxi, licencia 12), Pizzería Piccoli, playa de Almardà, Policía Local de Sagunt, Restaurante Le Fou, Rosa María F. G. (Radiotaxi, licencia 24), Sushi Time, The Harbour, Valentín, Vicente B. R. (Radiotaxi, licencia 28).

Declaraciones del consistorio

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno y la concejala de Turismo, Natalia Antonino han sido los encargados de entregar, este martes en la Vía del Pòrtic, las acreditaciones a estas 32 entidades que han renovado su distintivo Sicted este año.

Darío Moreno ha subrayado la importancia de tener "un sector turístico potente para autoexigirnos la mejora de los servicios públicos", así como de los servicios privados que ofrece la ciudad: Tal vez no tengamos el sector turístico más grande de la Comunitat Valenciana, pero estamos haciendo un gran trabajo para posicionar a Sagunt como una ciudad referente".

Por su parte, la concejala de Turismo, Natalia Antonino ha destacado la labor desarrollada para alcanzar el alto número de distintivos Sicted que tiene la ciudad: "Durante más de una década hemos trabajado de manera constante para consolidar un modelo turístico competitivo basado en la mejora continua y en una implicación de nuestro tejido empresarial y asociativo".