La Federació Junta Fallera de Sagunt ya tiene nuevo presidente
Aitor Muñoz, de la Falla La Vila, ha sido el único candidato y ha sido elegido por mayoría
Patricia Granell
La Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) ya tiene nuevo presidente que fue elegido ayer en una reunión dedicada a la elección de la persona encargada de liderar la Junta Fallera. En ella, la mesa de presidentes y presidentas aprobó por mayoría darle los mandos al único candidato, Aitor Muñoz, de la Falla La Vila.
El ya presidente, como aldentó Levnte-EMV, presentó su candidatura públicamente en un evento celebrado el pasado jueves en el Museo Fallero donde, además, asistieron miembros del nuevo equipo que conforma la FJFS y miembros del colectivo fallero de la comarca.
Miembros de la junta
En la reunión, Aitor presentó los nombres que van a componer su nueva junta que ya había adelantado Levante-EMV, como Vicepresidente General estará Juan Carlos Castro, de la Falla Xurruca-Hispanitat, quien también tendrá a su cargo las áreas de Tesorería, liderada por Elisa Soler, de la Falla Els Vents, y Comunicación, liderada por Neus Graullera, de la Falla La Vila. Por otro lado, como secretario general estará Juan José Monge, de la Falla La Marina, como vicepresidente del Sector I y de Cultura, Adrián Luna, de la Falla Eduardo Merello, como vicepresidente del Sector II y de Deportes, Óscar Gómez, de la Falla La Palmereta y como vicepresidente del Sector III y de Festejos, Francisco José Solera, de la Falla El Palleter. Asimismo, la vicepresidenta del Sector IV y de Hermanamiento, Relaciones Externas e Inclusión, será Remei Torrent; de la Falla La Marina y como vicepresidentas de Falleras Mayores, Corte y Protocolo, Mar Gimeno, de la Falla Plaza del Sol, y Laura Pastor, de la Falla La Victoria.
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