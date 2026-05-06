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La Federació Junta Fallera de Sagunt ya tiene nuevo presidente

Aitor Muñoz, de la Falla La Vila, ha sido el único candidato y ha sido elegido por mayoría

La Federación Fallera de Sagunt ya tiene nuevo presidente

La Federación Fallera de Sagunt ya tiene nuevo presidente

Daniel Tortajada

Patricia Granell

Sagunt

La Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) ya tiene nuevo presidente que fue elegido ayer en una reunión dedicada a la elección de la persona encargada de liderar la Junta Fallera. En ella, la mesa de presidentes y presidentas aprobó por mayoría darle los mandos al único candidato, Aitor Muñoz, de la Falla La Vila.

El ya presidente, como aldentó Levnte-EMV, presentó su candidatura públicamente en un evento celebrado el pasado jueves en el Museo Fallero donde, además, asistieron miembros del nuevo equipo que conforma la FJFS y miembros del colectivo fallero de la comarca.

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Aitor Muñoz y Hugo Morte.

Aitor Muñoz y Hugo Morte. / Levante-EMV

Miembros de la junta

En la reunión, Aitor presentó los nombres que van a componer su nueva junta que ya había adelantado Levante-EMV, como Vicepresidente General estará Juan Carlos Castro, de la Falla Xurruca-Hispanitat, quien también tendrá a su cargo las áreas de Tesorería, liderada por Elisa Soler, de la Falla Els Vents, y Comunicación, liderada por Neus Graullera, de la Falla La Vila. Por otro lado, como secretario general estará Juan José Monge, de la Falla La Marina, como vicepresidente del Sector I y de Cultura, Adrián Luna, de la Falla Eduardo Merello, como vicepresidente del Sector II y de Deportes, Óscar Gómez, de la Falla La Palmereta y como vicepresidente del Sector III y de Festejos, Francisco José Solera, de la Falla El Palleter. Asimismo, la vicepresidenta del Sector IV y de Hermanamiento, Relaciones Externas e Inclusión, será Remei Torrent; de la Falla La Marina y como vicepresidentas de Falleras Mayores, Corte y Protocolo, Mar Gimeno, de la Falla Plaza del Sol, y Laura Pastor, de la Falla La Victoria.

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