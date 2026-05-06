Así gastará Sagunt casi todos sus millonarios ahorros

El gobierno local de Sagunt, en cumplimiento del compromiso adquirido por el concejal de Hacienda, Toni Iborra, llevará al pleno de esta semana el destino de buena parte del superávit que generó la liquidación del pasado ejercicio por encima de los 5 millones de euros. La propuesta, que está por ver si generará debate, es repartir casi 4,8 millones de euros entre gasto corriente, inversiones y deuda, según el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV.

El concejal de Hacienda, Toni Iborra, interviene durante un pleno. / Daniel Tortajada

El primer bloque roza los 1,8 millones de euros y desde el informe de la oficina presupuestaria se justifica que, "con el fin de conseguir una limpieza más profunda e integral del municipio, se quiere destinar medio millón adicional al presupuestado inicialmente". Además, una de las medidas concretas que adelanta es el deseo de "realizar más espacios adecuados para los perros, por lo que se presupuestan más de medio millón para ello". Un último objetivo es "atender gastos corrientes sobrevenidos en distintos departamentos".

Encargos a la SAG

En el detalle de estos movimientos destacan los encargos a la Sociedad Anónima de Gestión (SAG), que se hacen desde los departamentos de Medio Ambiente, Mantenimiento y Movilidad Urbana, hasta sumar 1,2 millones de euros. Otras partidas destacadas son la financiación extra para actividades culturales y deportivas desde el departamento de Juventud e Infancia o para la elaboración de proyectos y trabajos técnicos de Playas.

El segundo y más cuantioso bloque es el de las inversiones, sobre las que se reconoce que "se ha consignado -en el presupuesto- un importe inferior al necesario". Estas partidas, que rebasan en su conjunto los 2,5 millones de euros, incluyen 600.000 euros más para el plan de barrios en Baladre; 500.000 euros tanto para las instalaciones deportivas como para obras de accesibilidad y adecuación de las vías públicas; 450.000 euros para finalizar la construcción del espacio polivalente en la plaza Sant Cristòfol; así como 350.000 euros para hacer lo propio con la rehabilitación del Casino de la Gerencia.

Venta de solares

En la mayoría de estos casos, la necesidad de inyectar más dinero responde a que la previsión marcaba la venta de solares como fuente de financiación de estos proyectos. Con esta aportación del superávit, el gobierno local tapa los hipotéticos agujeros que podría dejar una estimación en la enajenación de bienes para este 2026 que roza los 4,2 millones de euros.

Además, este movimiento añade dos nuevas partidas de inversiones de 80.000 euros para Juventud para la compra de maquinaria, instalaciones técnicas o utillaje y de 18.500 euros para la adquisición de mobiliario para el departamento de Playas.

Amortización

El tercer y último destino del remanente de tesorería del Ayuntamiento de Sagunt, al menos por ahora, es la amortización parcial de un préstamo del BBVA, según precisa el expediente. El pago asciende a 500.000 euros, así que se verán rebajadas las amortizaciones pendientes al cierre del presente ejercicio, que las cuentas iniciales dejaban en 19,9 millones de euros.