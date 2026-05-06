La playa más castigada de Sagunt vuelve a lucir metros de arena
Las aportaciones con la megadraga dejan irreconocible la zona y los trabajos de regeneración pasan a centrarse al sur de la gola
La regeneración de la playa más castigada de Sagunt por los últimos temporales y por la regresión acentuada desde la construcción de espigones en Almenara ya es una realidad.
Los trasvases de arena han finalizado en la Malvarrosa de Corinto y, este martes, trabajadores de las empresas encargadas de las obras estaban retirando las enormes tuberías que han permitido distribuir la arena trasvasada desde el fondo submarino de Cullera gracias a una megadraga.
Estas aportaciones masivas han cambiado totalmente la imagen de una zona que hace solo unos meses veía cómo la orilla del mar estaba a solo unos metros de las viviendas y del camping.
Cases de Queralt
Pero, además, han permitido recuperar la playa a la zona de Cases de Queralt, donde las viviendas llevaban décadas separadas a escasa distancia del mar, protegidas por un espigón, y sin rastro de la cálida y abundante arena que antaño caracterizó el lugar.
El espectacular recrecimiento de la línea de costa en ningún caso está previsto que se mantenga a medio plazo pues, como vienen advirtiendo desde Costas, el mismo proyecto de regeneración contempla que el oleaje actúe, parte de la arena se quede en la zona sumergida y la línea inicial retroceda entre 50 y 60 metros. Por ello, tanto el consistorio como las asociaciones vecinales de la zona reclaman sistemas de retención de la arena que el Gobierno asegura estar estudiando, como afirmó en su reciente visita el secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
Refuerzo de la gola
Tras finalizar los trasvases en todo ese litoral norte de Sagunt, el grueso de los trabajos se centraba ayer en reforzar con más aportaciones de sedimentos la zona sur de la gola de Quartell.
De hecho, después de repartir la arena, estaba previsto entrar en una segunda fase de las obras que contempla la prolongación de la gola de Quartell y la regeneración del cordón dunar, una medida que se considera clave para favorecer la recuperación del ecosistema litoral e incluso para proteger las viviendas de la zona de futuros temporales.n
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