"Psicosis" en Albalat dels Tarongers tras varios robos continuados en coches y viviendas

"Psicosis". Así nos describían varios vecinos de Albalat dels Tarongers el ambiente que se respira en la localidad después de los robos que se han producido durante el mes de abril. "Estamos asustados, porque a los ladrones les da igual que sea de día que de noche, que haya gente dentro o que no la haya, entran igual", contaba una vecina angustiada.

Y es que son varios los casos que se vienen produciendo desde el mes pasado. El último, el día 1 de mayo por la tarde, cuando intentaron robar en una casa del pueblo, un robo que frustró un vecino al darse cuenta de lo que estaba pasando. Dio la voz de alarma y disuadió al presunto ladrón, que no pudo perpetrar el delito.

Pero además de las entradas en casetas, chalets de distintas urbanizaciones y casas del pueblo, tal y como han contado varios residentes, también se ha visto afectada una vecina, a quien le rompieron la luna del coche para hacerse con el bolso que había dentro. "Dejé cinco minutos el vehículo en la zona de los paelleros con el bolso dentro y cuando volví, la luna del coche estaba rota y nada quedaba de mi bolso", contaba Pilar Ripoll. Este apareció a la semana, a 150 metros de donde había estacionado el coche. "Lo encontró el perro de un cazador que se puso en contacto conmigo". "La documentación estaba , pero el dinero había desaparecido", relataba. Los hechos han sido denunciados a la Guardia Civil.

Vistas urbanización de Els Tarongers. / Daniel Tortajada

Investigación

A esto se suma otros dos robos en una misma caseta cercana al restaurante Les Panses. También entraron en otro chalet de la urbanización de Els Tarongers y en otra casa de la zona del Calvario. "La gente está preocupada; te vas de casa a trabajar o a comprar con mucha inseguridad", reconocían en el pueblo.

Tal y como ha podido confirmar la Guardia Civil a Levante-EMV, algunos de estos hechos han sido denunciados, por lo que la Benemérita ya ha puesto en marcha una investigación para la tranquilidad de los vecinos, así lo adelantaban a este diario. Sin embargo, de tranquilidad, poca en Albalat; tanto es así que no se descartan hacer patrullas ciudadanas, para controlar el pueblo y para "ayudarnos y protegernos unos a otros". "Nos hubiera gustado que después de todo lo que está pasando, se hubiera reforzado la vigilancia, pero no vemos más patrullas por aquí, así que seremos nosotros los que vayamos alertando a los vecinos para que sean precavidos y pongan todas las medidas a su alcance para impedir más robos. Por ejemplo, si una vecina se deja la ventana abierta, nosotros le avisamos. Que den la vuelta a las llaves, aunque en la mayoría de casos han entrado por las terrazas; que no se ausente demasiado tiempo y si es así, que manden a un familiar...", explicaba otra vecina del pueblo.

Entrada a Albalat dels Tarongers. / Daniel Tortajada

En cuanto a los posibles ladrones, otro de los vecinos con los que hemos podido hablar aseguraba a Levante-EMV que "tenemos la sospecha de que es una persona del pueblo", pero no se puede acusar a nadie sin pruebas, terminaba.