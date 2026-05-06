Quart de les Valls recupera y actualiza los 'bautizos civiles' de hace más de 90 años

El Ayuntamiento de Quart de les Valls ha recuperado lo que vienen a ser los 'bautizos civiles', es decir, las presentaciones a comunidad que ya se hacían en la localidad hace más de 90 años, en tiempos de la II República que luego fueron prohibidas durante la dictadura.

El consistorio aprobó por unanimidad en el último pleno ordinario la nueva ordenanza reguladora de la 'celebración de presentación civil en la comunidad'. Esta normativa tiene como objetivo principal celebrar de manera institucional la incorporación de nuevas personas en la vida en sociedad, promoviendo la igualdad sin distinción de edad, sexo, raza o religión.

Objetivos

Con esta nueva regulación aprobada por los dos grupos políticos, el consistorio quiere fomentar el sentimiento de pertenencia en la comunidad desde la infancia, basándose en valores universales como la dignidad humana, la libertad y la solidaridad. Las ceremonias serán oficiadas por la Alcaldía o por el concejal o concejala en quien se delegue esta función. “El ayuntamiento abre las puertas a todas las familias que quieran presentar en sociedad a su pequeño o pequeña y buscan hacerlo a través de una vía administrativa y laica”, apunta la alcaldesa Lara González.

Concejales de Quart, en el pleno. / Levante-EMV

Asimismo, se ha creado un Registro Municipal de Inscripciones de Ceremonias de Presentación Civil. Este registro, de carácter administrativo, dejará constancia oficial del acto y formará parte del archivo municipal de Quart de les Valls pudiendo observar como el paso del tiempo, la evolución y la aceptación de esta nueva ordenanza por los vecinos y vecinas de la localidad.

Desarrollo del acto

En cuanto al desarrollo del acto, el reglamento permite la ornamentación de las salas a cargo de los promotores y la realización de fotografías y grabaciones, y con esta ordenanza reguladora se ha establecido el tipo de acto que se puede realizar, los requisitos para poderlo celebrar y todas las instrucciones pertinentes para regular este nuevo trámite administrativo en el municipio.

Ayuntamiento de Quart de les Valls. / Daniel Tortajada

Desde el ayuntamiento se destaca que esta regulación responde a la voluntad de ofrecer nuevos servicios a la ciudadanía, adaptados a la pluralidad social y a las diferentes sensibilidades, a la vez que se consolida un espacio de convivencia basado en valores compartidos.

La ordenanza entrará en vigor después de su aprobación definitiva y publicación oficial.

Como explica el concejal de Memoria Democrática de Quart de les Valls, Jose Sevillà, la ordenanza de la II República se "ha adaptado a los nuevos tiempos para todos los vecinos y vecinas que quieran hacer uso”.