Un equipo del Gimnasia Sagunt logra un oro internacional
El club ya prepara el Campeonato de España de aeróbica tras dos fines de semana de intensa competición
Patricia Granell
La sección aeróbica del club Gimnasia Sagunt ha completado dos semanas intensas de competiciones. El domingo 26 de abril, el equipo compitió en Burjassot con representación en varias categorías.
Competición de Burjassot
En individual benjamín participó Mishel Ostapa, en pareja cadete compitieron Ainhoa y Olivia, el trío cadete estuvo formado por Ana, María y Daniela y el trío coreográfico cadete, integrado por Olivia, Júlia y Carla que consiguieron la segunda posición.
Torneo internacional
Posteriormente, del 1 al 3 de mayo, el club participó en el torneo internacional Aerogym Open Cup celebrado en La Pobla de Vallbona. En esta cita, Mishel Ostapa finalizó en la duodécima posición de un total de 36 gimnastas. Por su parte, la pareja cadete formada por Ainhoa Giménez y Olivia Bossio concluyó en undécima posición, mientras que el trío cadete de Ana Rodríguez, Daniela Cabellos y María Musat alcanzó el séptimo puesto.
El resultado más destacado llegó de la mano del trío cadete coreográfico, formado por Carla Almenar, Olivia Bossio y Júlia Salor, que se alzó con la primera posición en su categoría.
Tras estas dos semanas de competición, el equipo continúa trabajando con la vista puesta en el Campeonato de España, que se celebrará a mediados de junio.
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