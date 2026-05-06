El sector del taxi lleva sus reivindicaciones al pleno de Sagunt

Una moción del PP dará voz al gremio de los taxistas en Sagunt. Como ya adelantaron los populares, la principal reivindicación se centra en la instalación de porches que den sombra en la zona de aparcamiento reservada para este colectivo en la recientemente remodelada estación de tren. Entre las reclamaciones que se llevarán al pleno de esta semana también se incluyen este tipo de solución para la parada de la Alameda del Consell, así como el montaje de cargadores eléctricos "lo suficientemente potentes" en estos dos emplazamientos, así como en la plaza Ramón de la Sota.

En este último caso, los taxistas apuntan que "ya hay varios vehículos eléctricos e híbridos en nuestra área, que tienen que irse a cargadores externos, sobre todo en los días de mucho trabajo, para no retrasarse". Una petición más es la instalación de una parada en la plaza Cronista Chabret, "con espacio para dos vehículos".

Aire irrespirable

Pero la reivindicación más urgente se centra en los porches, ya que "hay horas a lo largo del día en las que necesitamos estar en las paradas, ya no solo para el descanso, sino para la prestación efectiva de nuestro servicio público". Así, los taxistas, a través del PP, consideran "imprescindible", que el ayuntamiento instale "a la mayor brevedad posible" la infraestructura necesaria para que los vehículos "no sean un peligro para la salud, pues es fácil que la temperatura esté por encima de los 40 grados, siendo el aire irrespirable".

Zona reservada para taxis en el aparcamiento de la estación de tren de Sagunt. / PP

En su petición, los taxistas explican que ya desde hace unas semanas deben tener los coches encendidos por el aire acondicionado. En la Alameda, "los árboles no siempre nos proporcionan sombra y tenemos que ponernos de espaldas, porque las tardes acaban siendo una verdadera molestia y nos obliga a estar permanentemente con el climatizador encendido".

Gran porche

Peor todavía es en la estación de tren, donde "se nos ha colocado en una posición complicada. Los vehículos quedan mirando hacia el Castillo, por lo que, a partir de las 13 horas, deben estar permanentemente con el aire acondicionado, siendo un problema quedarse dentro. Ponernos al revés dificultaría las maniobras y entorpecería el tráfico", denuncian. Así, la solución pasa por "instalar un porche lo suficientemente grande como para que los coches estén bajo la sombra, como ocurre en la plaza Ramón de la Sota".

A la hora de defender estas reivindicaciones, el PP apela a las "condiciones laborales" de los taxistas, ya que "estamos hablando de profesionales que pasan muchas horas al volante, prestando un servicio esencial para la movilidad en nuestra ciudad. No se puede permitir que lo hagan en condiciones tan duras, especialmente durante los meses de verano", apuntan desde el grupo municipal.

Impacto económico

Además de señalar el impacto económico de mantener la climatización encendida, los populares subrayan el resultado de la reciente reforma llevada a cabo en el aparcamiento de la estación. "Se ha quedado corta y no ha resuelto problemas estructurales. Se prometió un acceso específico para los taxistas, que evitaría conflictos de circulación, pero ese compromiso ha caído en saco roto". Desde el PP también censuran que solo se hayan habilitado cinco plazas para taxis, cuando "hay más de una decena de vehículos operando a diario. Esto genera saturación, incomodidad y una organización deficiente del servicio en un punto clave como es la estación".

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Servicio esencial

Los populares remarcan que "es una cuestión de sentido común", así que apelan al alcalde, Darío Moreno, para que "actúe con diligencia y traslade esta reivindicación al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Le pedimos que deje de mirar hacia otro lado y defienda los intereses de quienes sostienen servicios esenciales en nuestra ciudad. No se puede vender una reforma como completa cuando deja fuera cuestiones tan básicas y compromisos adquiridos", concluyen desde el grupo municipal popular.