Se buscan vecinos para la gigafactoría de Sagunt

Espais Econòmics Empresarials (EEE), antigua Parc Sagunt, no ha perdido el tiempo lamentándose por la casi desértica licitación que convocó para varias de las parcelas que compartirán el polígono con la gigafactoría de baterías de PowerCo.

Avances en la construcción de la gigafactoría de Parc Sagunt II. / Daniel Tortajada

Mientras los anteriores concursos van rellenando huecos, la sociedad conformada a partes iguales por el Ministerio de Hacienda y la Generalitat ha vuelto a sacar al mercado media docena de terrenos para usos industrial/logístico, en dos casos, y terciario en el resto. La suma de los precios de salida supera ligeramente los 72,1 millones de euros, es decir, un promedio por debajo de los 195 euros por metro cuadrado.

Industrial/logístico

Para las primeras, las superficies oscilan entre los casi 165.000 metros cuadrados y los 33.000, que se ofrecen por 37,8 millones de euros y 8,6 millones, respectivamente. Si hubiera más de una empresa interesada, los criterios de valoración otorgan más importante al proyecto técnico, por sus características, inversión, generación de empleo o medidas ambientales, que al aspecto económico, según recogen los pliegos.

En el mismo sector de estas dos parcelas, colindantes hacia el sur con la gigafactoría, EEE ya ha vendido tres solares. El primero fue al grupo Inditex, a través de la empresa Alveston ITG, por 78,5 millones de euros. Los planes de la compañía es utilizar estos terrenos como plataforma logística. Por los otros dos inmuebles se presentaron ofertas en el último procedimiento, pero aún está pendiente el anuncio oficial sobre las firmas que los ocuparán.

Cuatro solares

El otro bloque de parcelas que EEE ha vuelto a sacar a licitación suma casi 112.00 metros cuadrados divididos en cuatro solares, desde los 11.000 metros cuadrados por 2,5 millones de euros hasta los 58.000 metros cuadrados por cerca de 13,3 millones pasando por los 21.500 metros cuadrados por 4,9 millones de euros.

Entre los usos admitidos en este suelo se encuentran las oficinas, el comercial, el hotelero/hostelero, los espectáculos y recreativos, los servicios de administración, los equipamientos deportivos, el escolar/docente, el asistencial, el sanitario o el sociocultural; los garajes; las estaciones de servicio; los almacenes y los talleres; así como las instalaciones de la red pública de comunicaciones electrónicas, según se especifica en la ordenanza del área logística de Parc Sagunt.

Todos los servicios

En el caso de todas las parcelas, las ofertas se recibirán hasta el 24 de junio a las 14 horas, según concreta el pliego de condiciones. Otro detalle que aporta el expediente es que, cuando se concluyan las obras de urbanización de Parc Sagunt II, estos solares dispondrán de acceso rodado, abastecimiento de agua, saneamiento, red de drenaje, suministro de energía eléctrica y telecomunicaciones.