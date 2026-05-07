Cuenta atrás en Sagunt para transformar el Fortín del Grau Vell en centro de interpretación

Sagunt ha iniciado la cuenta atrás para transformar el Fortín del Grau Vell en el futuro Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea y del Puerto Arse-Saguntum. La razón es que la tematización del conjunto está a punto de finalizar, ya que se están instalando los expositores que contendrán toda la colección, como explican desde el ayuntamiento.

La instalación constará de cinco salas y otros dos espacios tematizados que contendrán paneles y atriles, así como reproducciones de piezas originales halladas en la zona y que se conservan en el Museu Històric de Sagunt, junto a otros elementos como la réplica de un cañón del siglo XVIII.

La Junta de Gobierno Local ha dado recientemente el visto bueno a la memoria presentada por la empresa adjudicataria del contrato para la producción y suministro del equipamiento expositivo del conjunto defensivo y portuario, Reinadecorazones Cultura de Proyectos SL, lo que junto a la finalización de las obras de rehabilitación ha dado paso a los trabajos de colocación del material y los contenidos interpretativos, entre los que se encuentran, además del citado cañón, reproducciones de monedas, ánforas y de un cepo de ancla.

Estas piezas originales, halladas en la zona y custodiadas en el Museu Històric de Sagunt, se han podido escanear, digitalizar y reproducir con el fin de tematizar este nuevo espacio museístico gracias a la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana, que ha permitido al Ayuntamiento de Sagunt acceder a varias colecciones de ánforas y monedas, así como a un cepo de ancla con ese fin.

De este modo, cuando concluyan los trabajos y el inmueble ya sea visitable, las personas que se acerquen hasta allí encontrarán paneles y atriles explicativos en la torre y batería, en el lagar (donde se producía vino) y sala de recepción así como en las otras cinco salas temáticas de las que dispondrá el edificio, que estarán dedicadas a la historia de la marinería en el enclave desde la época íbera hasta la actualidad; al puerto industrial, la Fábrica y el núcleo del Port de Sagunt; al yacimiento arqueológico, la arqueología marina y el núcleo del Grau Vell; al espacio natural de la Marjal dels Moros; y al proceso de restauración, musealización y tematización del propio Fortín. Además de estos materiales, el espacio dispondrá de audiovisuales que contribuirán a una mejor comprensión del lugar y su evolución a lo largo de los siglos.

La incorporación de todos los elementos expositivos e interpretativos instalados permitirá mejorar la comprensión del enclave por parte de las personas que lo visiten y favorecerá una aproximación didáctica y visual al papel estratégico desempeñado por el Grau Vell en la defensa y actividad comercial marítima del litoral valenciano a lo largo de la historia.

Ayudas europeas

La rehabilitación, musealización y tematización del Fortín para convertirlo en el futuro Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea y del Puerto Arse-Saguntum se está llevando a cabo por las concejalías de Turismo y de Patrimonio Cultural e Industrial en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation EU.

Años de trabajo

"Estamos a punto de culminar un proyecto ilusionante que lleva años de trabajo detrás. Era una obligación del ayuntamiento devolver a la ciudadanía un enclave como el Grau Vell, que durante demasiado tiempo ha estado olvidado pese a ser una de las joyas de nuestra historia”, ha manifestado el alcalde, Darío Moreno. "Nuestra ciudad cuenta con un patrimonio histórico extraordinario, que abarca desde un pasado milenario como enclave mediterráneo hasta la identidad industrial y obrera de Puerto de Sagunto”, ha agregado. "Seguiremos trabajando para recuperar todo ese legado y ponerlo en valor", concluye el primer edil.

La concejala de Turismo y de Patrimonio Cultural e Industrial, Natalia Antonino, ha mostrado su satisfacción porque “avanzan con paso firme los trabajos de tematización y museografía” del Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea y del Puerto Arse-Saguntum en el Grau Vell, una acción que “complementa, junto con el yacimiento íbero-romano uno de los conjuntos más importantes de la Comunidad Valenciana sin el cual la historia de nuestra ciudad no se entendería”.

Una réplica de artillería para comprender la batería defensiva

La pieza de artillería de imitación que se ha instalado en la parte frontal del Fortín reproduce el histórico cañón del siglo XVIII denominado ‘El Destruidor’, de 133 mm de calibre, conservado actualmente en el Museo del Ejército de Toledo, sito en el Alcázar de la ciudad manchega. Con este recurso se recrea la batería defensiva para reforzar la comprensión histórica y patrimonial del sistema defensivo litoral.

Réplica del cañón de artillería. / Ayuntamiento de Sagunt

La réplica se pudo elaborar gracias a la autorización que el Museo del Ejército otorgó al Ayuntamiento de Saguntopara llevar a cabo los trabajos previos de documentación, fotografiado y escaneado tridimensional de la pieza original. El Departamento de Armas del Museo del Ejército coordinó los trabajos que permitieron registrar con precisión las características ornamentales, constructivas y dimensionales del original histórico.

En el proceso de reproducción ha participado un equipo multidisciplinar de especialistas en modelos históricos, en modelado 3D, documentación histórica y producción museográfica. Así, la elaboración ha integrado procedimientos técnicos destinados a garantizar el rigor histórico, científico y patrimonial de la reproducción.