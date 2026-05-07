La fiesta de la Mare de Déu llega a sus días grandes en Sagunt con una sorpresa
El final de la ofrenda cambiará de ubicación, como ya se hizo en 2003
La fiesta de Mare de Déu dels Desemparats llegará a sus días grandes este fin de semana en Sagunt con una sorpresa: El final de la ofrenda floral prevista para este sábado cambiará de ubicación para ganar amplitud y vistosidad, como ya se hizo en 2003.
Los actos arrancaron con la imposición de medallas a las festeras de este año: Paula Pavía Pérez, Paula Andrés Villar, María Rochina Monzó; Mireia Pérez Subirón, Laura Losa García y María Losa García. Tras ello, se dio paso a la tradicional novena que siempre obliga a cortar el tráfico de la calle Mayor para que la gente pueda seguirla desde fuera de la ermita.
En la programación no faltará este viernes el típico recorrido de la tuna y el sábado, a las 12 horas en la ermita, los fieles que lo deseen podrán pasar por el manto de la Mare de Déu dels Desemparats.
Principales actos
El sábado será la ofrenda a las 20 horas. Aunque en el programa figura como punto final la ermita, desde la organización se ha confirmado a Levante-EMV que el acto concluirá en la plaza Mayor y las flores se dejarán bajo el tapiz de la Virgen colocado por la mayoralia de 2003, que lo ha cedido para la ocasión. La ofrenda partirá desde la plaza Blasco Ibáñez y recorrerá el Camí Reial antes de llegar al centro histórico.
La jornada central llegará el domingo 10 de mayo. A las 10 horas se celebrará el traslado de la imagen de la Virgen hasta la iglesia de Santa María, donde media hora después tendrá lugar la solemne misa, acompañada por un coro. Tras la eucaristía se bendecirá el regalo de la Mayoralía a la Cofradía y, posteriormente, se disparará una mascletà en la plaza Cronista Chabret a cargo de Pirotecnia Turís.
Ese mismo día, a las 20 horas, se celebrará también la solemne procesión en honor a la Mare de Déu dels Desemparats y Sant Roc, con salida desde la parroquia de Santa María y final en la ermita.
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