La finalización de la red ciclopeatonal de Sagunt se retrasa

El Ayuntamiento de Sagunt no desfallece en su objetivo de completar y unificar la red ciclopeatonal a la que ya dedicó un buen pellizco de ayudas europeas, de las que todavía faltan por ejecutar cerca de 675.000 euros. Este es el presupuesto con el que dotó su nuevo intento para adecuar los carriles que, de forma deslavazada, ya salpicaban el término municipal antes de la inyección de cerca de 2 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation.

El tercer intento por poner el broche a esta actuación tampoco ha encontrado el interés de alguna empresa, lo que supone un nuevo contratiempo para rentabilizar al máximo las subvenciones, que en esta ocasión llegan a través de un programa turístico, también con financiación europea. La resolución que concedió estas ayudas resaltaba que el proyecto se "centra en el fomento del cambio modal en entornos urbanos y metropolitanos hacia medios de transporte más sostenibles, priorizando la movilidad activa para contribuir así a los objetivos de mejora ambiental y de la salud".

Aire y ruido

Entre las metas que se alcanzarán con esta inversión destacan "la mejora de la calidad del aire y la reducción del ruido", así como "el impulso a la descarbonización a través de medidas dirigidas al tejido de la ciudad y sus infraestructuras". Más concretamente en el caso de Sagunt, la actuación posibilitará "el desplazamiento cotidiano mediante bicicleta y vehículos de movilidad personal en condiciones de seguridad a las personas que, diariamente, se desplazan a centros docentes y polígonos industriales".

Usuaria de la red ciclopeatonal de Sagunt. / Daniel Tortajada

Además, "favorecerá la intermodalidad, debido a la situación estratégica de los aparcamientos más seguros", al tiempo que "mejorará la calidad de vida de las personas que habitan" en la capital del Camp de Morvedre.

Obras pendientes

La intervención prevista se centra en la mejora de los carriles bici que ya existían, la conexión de todo el entramado, así como la señalización homogeneizada de los casi 50 kilómetros con los que cuenta Sagunt entre los viejos y los nuevos viales para vehículos no motorizados.