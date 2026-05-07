Morvedre prepara una semana de acciones y protestas por la calidad educativa

La comunidad educativa del Camp de Morvedre ha preparado un calendario de movilizaciones y acciones que se enmarcan dentro de la huelga educativa indefinida que arrancará este mismo lunes, 11 de mayo.

Las medidas se han dado a conocer en una asamblea informativa celebrada este jueves en el Centro Cívico de Port de Sagunt y convocada por la Plataforma per l'Ensenyament Públic del Camp de Morvedre, a la que han asistido cerca de 150 personas, entre familias, personal de dirección, docentes y sindicatos, principalmente.

Acciones

Las acciones se iniciarán este lunes con la presencia de piquetes informativos a partir de las 8 de la mañana en las puertas de los centros educativos del Camp de Morvedre y de ahí, se acudirá a la manifestación convocada en València. Las protestas continuarán el martes, 12 de mayo con manifestaciones en distintos municipios de Morvedre, la del Port de Sagunt será a las 11 horas. Para estas movilizaciones se ha organizado una especie de cadena humana, que unirá las concentraciones de unas poblaciones a otras.

A esto se suma un encierro en colegios e institutos, que desde la plataforma han denominado jornadas de convivencia, en el que participarán profesores y profesoras, familias, personal directivo... Todas estas acciones se llevarán a cabo para "reclamar más recursos para la escuela pública, bajada de ratios, más plantillas de profesorado y inversión en centros educativos para su reforma y acondicionados ante una realidad climática de calentamiento global. Así como incremento salarial que rompa con 18 años de congelación de la parte autonómica del salario", afirmaba Francesc Cayo, de CCOO, quien dejaba claro que la "indignación entre la Comunidad Educativa por la carta de propaganda que ha enviado a las familias la consellera Mari Carmen Ortí. También por unos servicios abusivos con el profesorado de 2º de Bachillerato que coaccionan e inculcan el derecho a huelga".

Un momento de la asamblea. / Daniel Tortajada

El miércoles 13 y el jueves 14 se llevarán a cabo manifestaciones espontáneas en toda la comarca, así como campañas de sensibilización e informativas, pancartas y otro tipo de acciones todavía por definir que culminarán el viernes con la asistencia a la "huelga educativa del País Valencià" para la que se pondrá un servicio de autobuses desde Canet, Sagunt y Puçol, tal y como ha adelantado Esther Roca, portavoz de STEPV (Sindicat de treballadors i treballadores de l'ensenyament del País Valencià). "La falta de negociación por parte de la conselleria nos obliga a tomar medidas", añadía.

Representantes sindicales y de la Comunidad educativa en Morvedre / Daniel Tortajada

Protesta

"El profesorado hemos llegado a un punto insostenible, queremos defender nuestra calidad educativa y la del personal docente, las familias y el alumnado. Necesitamos respuestas y mejoras ya", terminaba Daría de Lamo, delegada de Educación de UGT.