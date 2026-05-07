Esta nueva planta productiva de Canet "sitúa a la Comunitat Valenciana a la vanguardia industrial"

La puesta en marcha de la nueva planta productiva de Endurance Motive en Canet d'en Berenguer "sitúa a la Comunitat Valenciana a la vanguardia industrial en almacenamiento energético y tecnologías vinculadas a la transición energética". Así lo ha afirmado el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco.

Durante su visita a la nueva nave industrial de esta empresa energética ha puesto en valor “la capacidad de la industria valenciana para liderar proyectos tecnológicos innovadores y nuevas oportunidades industriales y de empleo”. Además, ha destacado las nuevas capacidades productivas de la compañía.

Este nuevo espacio, ubicado junto a las actuales instalaciones, sumará 2.300 metros cuadrados a los 2.500 metros cuadrados ya existentes y se convertirá en el centro productivo de los contenedores de 5 megavatios hora (MWh), así como de los Battery Packs.

Visita de Felipe Carrasco a Endurance Motive. / Endurance Motive

Innovación tecnológica

Asimismo, el secretario autonómico ha subrayado la capacidad de Endurance para crear 'sinergias' entre la innovación tecnológica y sectores estratégicos de la economía valenciana. Además, ha destacado el suministro de soluciones de almacenamiento energético que está realizando para la planta fotovoltaica de hibridación de la empresa azulejera Pamesa, es “un proyecto desarrollado con tecnología íntegramente valenciana que demuestra cómo la industria autonómica está aportando soluciones avanzadas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de un sector clave como el cerámico”.

Motor de crecimiento económico

En este sentido, ha señalado que “el potencial del ecosistema industrial valenciano para desarrollar proyectos de alto valor añadido con impacto directo sobre el tejido productivo”. Según declara Carrasco, el almacenamiento energético "no es sólo un pilar fundamental para la descarbonización, con importancia crítica para la estabilidad del sistema, sino que se perfila como un motor de crecimiento económico que genera empleo industrial de alta cualificación, atrae inversión en I+D y fortalece la cadena de valor local en un sector estratégico de futuro”.

Por ello, ha reiterado el apoyo de la Generalitat a iniciativas empresariales que impulsen el desarrollo del almacenamiento energético y promuevan un tejido industrial “competitivo y sostenible”, favoreciendo que empresas como Endurance encuentren en la Comunitat Valenciana “un entorno óptimo para su crecimiento”. El objetivo, ha añadido, es “consolidar más empleo industrial de calidad y posicionar la Comunitat Valenciana como 'hub' europeo de referencia con suelo disponible, talento formado y con una Administración que facilita en lugar de obstaculizar”.