Nuevo presidente de la Federación Fallera de Sagunt: "Con el crecimiento del censo, algunos actos necesitan una revisión"

Aitor Muñoz (1981), fallero de la comisión La Vila, lleva en la fiesta desde joven y acaba de asumir la presidencia de la Federación Junta Fallera de Sagunt después de formar parte de ella entre 2015 y 2017. Tras esa etapa donde adquirió una visión global del funcionamiento de la entidad y del papel de coordinación que ejerce, ahora llega al cargo con el apoyo de los presidentes y presidentas de todas las fallas.

Una moneda al aire hizo que hace dos años se quedara a las puertas de presidir la Federación y ahora lo acaba de lograr, ¿se ve más preparado que entonces?

Aquel resultado me ayudó a entender que una decisión así requiere madurez personal y familiar. Hoy sí puedo decir que estoy en el momento adecuado. Mi familia está preparada, yo también, y siento que puedo aportar toda mi experiencia al mundo fallero desde una presidencia que asumo con serenidad, responsabilidad e ilusión. Me veo más preparado porque he tenido tiempo para reflexionar, crecer y comprender mejor qué necesita la Federación y qué espera la gente de nosotros.

Asegura que su decisión de presentarse es fruto de una reflexión profunda. ¿Qué quiere aportar?

Quiero aportar estabilidad, diálogo y una forma de trabajar basada en el consenso. La Federación debe ser útil, cercana y capaz de escuchar. Llego con la voluntad de poner en valor el trabajo colectivo, de abrir puertas y de garantizar que todas las comisiones se sientan escuchadas y acompañadas. Mi experiencia en distintos ámbitos de la fiesta me ha enseñado que las decisiones importantes siempre son mejores cuando se toman desde el respeto y la participación.

Aitor Muñoz, a la izquierda, con su antecesor, Hugo Morte. / Levante-EMV

¿Cuáles son los grandes retos que se ha marcado en los próximos dos años?

El primer gran reto es gestionar un censo que no deja de crecer. Somos alrededor de 6.000 falleros y falleras, y eso nos obliga a repensar actos, espacios y dinámicas para que sean más fluidos, atractivos y cómodos para todos. También es un reto reforzar la comunicación interna, dignificar aún más el trabajo de los artistas y profesionales de la fiesta, y prepararnos para un futuro inmediato en el que la Federación debe ser más transparente, más moderna y más útil.

Reivindica una Federación más abierta, próxima y transparente. ¿Cree que hasta ahora ha pecado de distanciamiento respecto a las comisiones? ¿Cómo quiere hacer eso realidad?

No hablaría de distanciamiento, pero sí creo que siempre hay margen de mejora. La Federación debe estar al servicio de las comisiones, no al revés. Por eso apuesto por una comunicación fluida, por informar de todos los movimientos importantes y por mantener un diálogo constante con los presidentes y presidentas. No se trata de agobiar con el día a día, sino de garantizar que cualquier decisión que les afecte la conozcan a tiempo y con claridad.

Daniel Tortajada

El replanteamiento de algunos actos, como la visita y la ofrenda del Port, dado el gran número de falleros y falleras, fue uno de los aspectos por los que apostó su antecesor, Hugo Morte, al hacer balance de estas fiestas para Levante-EMV. ¿Qué opina al respecto?

Es evidente que, con el crecimiento del censo, algunos actos necesitan una revisión. Lo que planteó Hugo Morte al final de su mandato es una reflexión necesaria y que comparto: debemos analizar qué funciona, qué se puede mejorar y cómo podemos hacer que actos tan emblemáticos sean más ágiles, más ordenados y más agradables para participantes y público. Lo haremos con diálogo, escuchando a todas las comisiones y buscando soluciones consensuadas.

Presidencia infantil

La Fallera Mayor de la comarca, Ana Martínez, también ha abogado por crear la figura de presidente infantil de la FJFS, ¿usted cómo lo ve?

Es una propuesta interesante y que refleja la importancia del colectivo infantil dentro de la fiesta. Los niños y niñas son el futuro de las Fallas y darles un espacio propio puede ser positivo. Ahora bien , es una decisión que debe estudiarse con calma, escuchando a las comisiones y valorando qué papel tendría, qué funciones asumiría y cómo se integraría dentro de la estructura de la Federación. Estoy abierto a analizarlo.

Calendario

¿Cuáles son los primeros actos que va a tener que gestionar, nos podría adelantar ese calendario?

Los primeros meses son intensos. Nos toca coordinar los actos institucionales inmediatos, revisar el calendario de presentaciones, preparar la programación del verano y empezar a trabajar en la planificación de la próxima temporada fallera. También queremos reunirnos con todas las comisiones para escucharlas y marcar una línea de trabajo conjunta desde el primer día. La prioridad es ordenar, escuchar y empezar con paso firme.