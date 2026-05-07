El 'Original Fest' vuelve al Port de Sagunt: tres días de música con entrada gratuita

El 'Original Fest' celebrará su tercera edición en el Port de Sagunt desde este viernes día 8 al 10 de mayo. De nuevo este certamen nace con el objetivo de ser "el gran acontecimiendo del año para la música con alma propia" al reunir a grupos vinculados con la población que están lejos de la tendencia de hacer versiones de grupos legendarios, sino que crean sus propias canciones.

Serán en total 18 bandas de todo tipo de estilos musicales, desde el rock, pop, punk. blues, heavy metal, indie o metal. "Este año es muy variado, a quien no le guste 'A' le gustará 'B'", asegura a Levante-EMV uno de sus organizadores. "No conozco precedentes de juntar a tantas bandas de la comarca en un mismo festival", añade.

Desde la convicción de que "la cultura no tiene precio", el acceso será gratuito hasta completar el aforo.

Horarios

El programa se distribuirá en tres jornadas. El festival empezará este viernes, día 8, a las 19 horas, continuará el sábado 9 desde las 12.30 horas y se alargará durante todo el día hasta la 1 de la madrugada. El certamen finalizará el domingo 10 con dos actuaciones de 12.30 a 13.30 horas.

Horarios Original Fest 2026 / Levante-EMV

Los grupos participantes

El cartel incluye dos bandas menos que la pasada edición, pero desde la organización aseguran que la calidad está asegurada. "20 bandas era demasiado maratoniano para nuestros cuerpos y nuestras cabezas, creo que con 18 es un número más que perfecto", bromea uno de sus portavoces.

Los grupos participantes son: 15 Watts, Batería Baja, Decadencia, Efectos Personales, El Beso del Sapo, Evanora, Faradaï, Los Nodoyunas, Otras Yerbas, Señor Bucle, Sentencia, Shake, Terror Cuplé, The Wildthroats, Tu Ex, Valandaluz, Vulturna y Yivver.