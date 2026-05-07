Sagunt demanda un reconocimiento a su Semana Santa y que se abra a las mujeres

La polémica exclusión de las mujeres en la Semana Santa saguntina ha acabado en la arena política municipal a raíz de la moción defendida en el pleno por Vox con tal de que el ayuntamiento inste a la Generalitat Valenciana a que declare esta fiesta de más de cinco siglos como Bien de Interés Cultural inmaterial.

Tanto el grupo mayoritario, el PSPV-PSOE, como Compromís han calificado la iniciativa como "oportunista" después de una edición de la fiesta marcada por "el dolor" y la "crisis reputacional" sufrida a raíz del nuevo 'no' mayoritario de los cofrades a la inclusión; una negativa que, como han recordado estos dos partidos, saltó a la actualidad nacional al implicar la reanudación del expediente abierto a nivel estatal para valorar si se le retira "el interés turístico nacional" por una discriminación que ha provocado la intervención del Ministerio de Igualdad.

También han coincidido en respaldar la medida, pero han cuestionado el momento en que llega y han reprochado que el texto presentado no hiciera ninguna mención a todo eso. Luciendo en la solapa una chapa del colectivo 'Semana Santa Inclusiva', la edil de Compromís Maria Josep Picó ha sido la primera en expresarse en esta línea, criticando que "no se hable de la actualidad" ni de este "proceso muy complejo" que ha supuesto la implicación del ayuntamiento, la Fiscalía e incluso "la intervención de oficio del Síndic de Greuges pidiendo información de la aportación municipal a la fiesta, en la línea de lo que un día antes habíamos pedido desde Compromís".

Picó también ha acusado a los ediles de Vox de estar en contra de la igualdad y ha agradecido el trabajo del colectivo Semana Santa Inclusiva, que lleva varios años demandando la entrada de la mujer en la fiesta, además de reconocer a Virginio Torres, el primer cofrade que la pidió sin éxito en 1999 para lograr que entrara su hija Isabel, el trabajo de la Cofradía por preservar la celebración y de la Mayoralía 2026.

Imagen de la votación de la enmienda. / Levante-EMV

Petición en vano

El alcalde, Darío Moreno, incluso ha llegado a pedir la retirada de la moción por el momento en el que llega. "El Ministerio estudia retirarnos el título de interés turístico porque un particular lo impugnó. Es un expediente abierto y aún no hay nada decidido", ha apuntado. "Por tanto, abrir un nuevo proceso ahora puede llevarnos a dos escenarios problemáticos: Que se conceda esa declaración y luego alguien la impugne o que en el proceso de alegaciones, se presenten en ese sentido y nos digan que no, lo que supondría una gran herida para nosotros por lo que significa la fiesta".

No obviar la discriminación

El socialista ha remarcado la necesidad de que la moción aprobada en el pleno no obvie esa discriminación. "Como ayuntamiento no podemos ignorar a las mujeres que están reivindicando sus derechos, ni a ellas ni a los cofrades que abogan por esa transición. Si lo hacemos así, despreciaríamos a esos colectivos con los que empatizamos y a los que queremos apoyar". También ha destacado que las preguntas del Síndic de Greuges también van dirigidas a saber qué hace el ayuntamiento para defender a esas mujeres.

Por ello, ha defendido una enmienda en el texto firmado por Vox y el PP para añadir en la exposición de motivos lo ocurrido, pero también un nuevo acuerdo: "Instar a la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo a realizar los cambios estatutarios necesarios para subsanar los problemas legales generados por la exclusión de las mujeres como miembros de pleno derecho de la entidad".

Esa propuesta llevaba el respaldo de Compromís y fue la que salió adelante con la abstención del PP, Iniciativa Porteña y Esquerra Unida, pero el voto en contra de un Vox que se quedó solo defendiendo su propuesta desde el atril a través de su edil Tomás Fenollosa.

Los portavoces, en otro momento del pleno. / Levante-EMV

"Presión mediática"

Este último ha llegado a asegurar que en la fiesta de este año se ha pasado mal "por la presión mediática innecesaria e injusta" cuando otras tres cofradías españolas habían recibido notificaciones del Ministerio de Igualdad sin que esos casos hubieran trascendido; algo que achacó a que "no había habido un apoyo institucional del ayuntamiento a que se difundiera", olvidando que el foco a nivel nacional en el caso saguntino lo puso el expediente abierto por el Ministerio para valorar la retirada del "interés turístico nacional" tras la acción de un cofrade.

También ha cuestionado que el alcalde se hubiera pronunciado en su día sobre la cuestión, ha menospreciado la afluencia a las concentraciones pacíficas para demandar la igualdad en la cofradía "que no les da para sujetar una pancarta" (de una hipotética manifestación) y ha defendido tanto la singularidad de La Sang como que la entidad está amparada por el derecho de organización. No ha olvidado recordar que la sentencia del Constitucional que avala la entrada de las mujeres a una cofradía de Tenerife está recurrida a nivel europeo y ha remarcado "la absoluta predisposición" de La Sang a que pueda surgir otra en la población.

Aún así, sin que nadie le haya dado la réplica y haya calentado más el debate, la mayoría se ha impuesto y la posición de PSPV-PSOE y Compromís ha salido adelante.