Regresa al Port de Sagunt la Feria del Comercio y Turismo

El Triángulo Umbral del Port de Sagunt se convertirá este fin de semana en el punto de encuentro para comercio local, artesanía y gastronomía en la 33ª edición de la Feria del Comercio y Turismo. La cita tendrá lugar desde este viernes, día 8, a este domingo10 de mayo y, como es habitual, la entrada será gratuita.

Durante estos tres días, la ciudad acogerá una programación para todos los públicos, en la que el comercio local compartirá su protagonismo con la gastronomía, la música y las actividades. El evento incluirá sorteos, actuaciones en directo, talleres, una zona de 'food trucks' y diversas propuestas infantiles que se desarrollarán a lo largo del fin de semana.

Programación

La feria dará el pistoletazo de salida el viernes 8 de mayo a las 18 horas con el acto de inauguración que acompañará la xaranga Trastocats y el taller “El Cremaet” a cargo de El Bravero.

El sábado 9 de mayo será el turno del deporte y la música. Por un lado, a las 12 horas tendrá lugar una actuación del Club de Gimnasia de Sagunt y, ya por la tarde, el recinto acogerá un tardeo musical de 18.00 a 23.00 horas con el DJ JJGAGO como protagonista.

Finalmente, el domingo 10 de mayo, el Club de Judo de Canet actuará a las 12 horas y habrá diversas actividades para los más pequeños como “Merca Cuiner” y también un concurso de dibujo. La feria pondrá punto y final con la actuación del “Club de la Vida”.

Esta 33ª edición de la Feria del Comercio y Turismo está organizada por la Asociación de Comerciantes y Profesionales del Port de Sagunt, con la colaboración del ayuntamiento, y busca seguir consolidándose como una cita de referencia para la promoción del comercio local y la dinamización del municipio.