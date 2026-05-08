Reclaman la suspensión de los vuelos por ocio en el marjal de Almardà

Los vuelos por ocio "continúan efectuándose cada día sobre el Marjal de Almardà-Almenara" y "atraviesan rutas clave para la reproducción y la alimentación de muchas especies de avifauna, derivándose de estas maniobras mayores afecciones ahora, de cara al periodo de cría y reproducción".

Esto es lo que aseguran desde Acció Ecologista Agró que ocurre en la zona húmeda protegida incluida en la Xarxa Natura 2000 "a pesar de la denegación de la Declaración de Interés Comunitario (DIC) de regularización del aeródromo de la Llosa, solicitada por la empresa 'Diglar Vicbal'", añaden. Por eso, la entidad ha pedido a la Conselleria la suspensión de la actividad de este tipo "mientras dure la temporada de cría y reproducción con el objetivo de evitar perjuicios sobre la avifauna"; algo que desde la instalación rechazan aludiendo a que cumplen estrictamente la legalidad.

Las aves posiblemente afectadas

Entre las aves que, según los ecologistas, pueden verse afectadas por el vuelo de ultraligeros sobre la 'zona A' de máxima protección del humedal citan el Águila pescadora (Pandion haliaetus), catalogada como "vulnerable", y la Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), considerada como en "peligro de extinción"; dos especies que, como recuerdan desde Agró, son objeto de proyectos LIFE europeos a causa del "mal estado" de conservación en que se encuentran.

Águila pescadora. / AE-Agró

Las reclamaciones

Como ha manifestado el colectivo en reiteradas ocasiones, que además ha pedido la clausura definitiva de la escuela de pilotos, esta actividad "no solo compromete las mejoras poblacionales de determinadas especies de flora y fauna comenzadas por parte de la Generalitat durante décadas, sino que además es contraria a los objetivos de las figuras de protección otorgadas al espacio, declarado como Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación".

Estos argumentos quedan reforzados en el escrito remitido por la organización a la Dirección General de Urbanismo y a la Dirección General de Medio Natural de la Conselleria, donde los activistas recuerdan que, tal y como se especifica en el acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castelló el 4 de marzo de 2026, “la actividad para la cual se solicita declaración de interés comunitario se considera no autorizable en todo el ámbito del marjal para resultar incompatible con la conservación de los valores y especies que han determinado su inclusión en la Red Natura 2000”.

Propuesta de prohibición

Acció Ecologista-Agró insiste en que "precisamente por los efectos negativos del aeródromo sobre la biodiversidad", en el artículo 5.1.3 Normas para la protección de especies de fauna y flora del Decreto 132/2021, de 1 de octubre del Consejo, "se propone la prohibición del sobrevuelo de aeronaves desde el nivel del suelo hasta la altitud de 304,8 metros (1000 ft AGL), excepto las aeronaves españolas del Estado cuando así lo exija su cometido o bien por motivos de emergencia".

Aeródromo de La Llosa. / Aeródromo de La Llosa

Funcionamiento "totalmente legal"

En este sentido, desde el aeródromo resaltan que su funcionamiento es totalmente legal. "No es solo vuelo recreativo. Somos un aeródromo con autorización estatal indefinida y una Escuela de Pilotos de Ultraligeros con licencia en vigor. Aquí hay vuelos de instrucción, recreativos, deportivos y vuelos en tránsito, porque es espacio aéreo permitido. Además, estamos incluidos en el Plan de Emergencias Aeronáuticas de la Comunitat Valenciana", explica a Levante-EMV el gerente de las instalaciones, Sergio Ribelles. A ello añade que la Conselleria "no es la administración competente en materia de espacio aéreo, sino que eso es competencia exclusiva del Estado"; lo que pone en cuestión la eficacia de las peticiones de los ecologistas a la administración autonómica.

"Nosotros llevamos 45 años coexistiendo con el entorno. Sin embargo, se están realizando transformaciones en parcelas colindantes y otras de la Marjal de Almenara, con movimientos de tierra y obras para estancar agua, que sí podrían afectar tanto al ecosistema como a nuestras operaciones", agrega apuntando además que "también aterrizan aeronaves de trabajos aéreos, como revisión de tendidos eléctricos" y que recientemente también se vio sobrevolando el marjal un avión anfibio oficial dedicado principalmente a la lucha contraincendios forestales.