Descubre qué actividades siguen en pie a pesar de la alerta metereológica en el Morvedre
Ya hay un evento pospuesto por las previsiones de lluvia de este fin de semana
Patricia Granell
Las previsiones meteorológicas vaticinan un 100 % de posibilidades de lluvia este sábado 9 de mayo en El Camp de Morvedre. Por eso, al menos un evento programado para ese día ya ha sido pospuesto.
Se trata de la organización de la II edición del Canet Guau Fest ha decidido aplazar la celebración del evento. Así, el festival tendrá lugar el próximo sábado 30 de mayo y mantendrá las mismas actividades previstas inicialmente.
Desde el ayuntamiento aseguran que "lo hemos preparado con mucha ilusión y, ante la posibilidad de que la lluvia arruine un día perfecto, creemos que lo mejor es aplazarlo”.
Sagunt
Sin embargo, existen otras actividades para este fin de semana que siguen en pie a pesar de que se esperen lluvias en la comarca. Una de ellas es la 33ª edición de la Feria del Comercio y Turismo que tendrá lugar en el Triángulo Umbral del Port de Sagunt desde este viernes, día 8, a este domingo 10 de mayo y, como es habitual, la entrada será gratuita.
Por otro lado, la programación de la III Mostra Saguntum ad Mare Nostrum continuará hoy viernes con la conferencia 'Constantino el Grande' a las 19 horas en la Casa Municipal de Cultura. El mismo día a las 20.30 horas se representará la comedia 'Ibers' con un precio de 9 €. Asimismo, el sábado 9, a las 19 horas, se impartirá la conferencia 'Africano y Emiliano' y, más tarde, a las 20.30 horas en el mismo espacio, se interpretará la obra 'Sonidos de arena'.
Faura
Finalmente, Faura sigue con su apuesta cultural: Ara Circ y solo contempla un traslado a cubierto de las actividades, pero que se decidirá en el último momento.
El festival empezará este viernes, 8 de mayo, a las 18 horas, con "Lloc. Buscant encaixar" en la plaza de l'Hostal y a las 19.00 horas, en el parque de La Canaleta, llegará uno de los platos fuertes: "Carena". Al día siguiente, 9 de mayo, la jornada arrancará a las 17:30 h, en la plaza de l'Hostal, con el espectáculo "Embolic" y a las 18:30 h, la en La Canaleta se representará "Malabarian on the Rox". El sábado, a partir de las 19:30 h, cerrará el día con "Eirenê" en La Canaleta. Ara Circ se despedirá desde La Canaleta, el domingo, 10 de mayo, a las 18:00 h, con "Absurd" y finalmente, a las 19:00 h, se representará la comedia "Carman".
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