La literatura tomará Torres Torres con su tercer encuentro de autores y lectores

Torres Torres se convertirá en un punto de encuentro para la literatura con la celebración del III Encuentro de Escritores y Escritoras este sábado 10 de mayo de 2026. Este evento, impulsado por la escritora Adelina Gimeno Navarro y Francisco Pidal Herrera, ambos residentes en Torres Torres, busca fomentar el contacto directo entre autores y lectores, ofreciendo una feria literaria en la que escritores de diversos géneros pondrán a disposición del público sus obras.

En esta tercera edición, el encuentro cuenta con la colaboración, por primera vez, de la iniciativa 'Literatura a pie de calle' representando a los autores que no pueden asistir al encuentro. El acto cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento de Torres Torres, reafirmando el compromiso con la cultura y el fomento de la lectura.

III Encuentro literario Torres Torres. / Levante-EMV

Una jornada dedicada a los libros

El evento se celebrará al aire libre, en plena calle, en la Plaza Gran Valencia, de 9.00 horas a 18.00 horas, creando un espacio dinámico donde los visitantes podrán recorrer los stands de la feria, conocer a los autores y autoras, y adquirir sus libros directamente de sus manos. Un entorno ideal para descubrir nuevas lecturas y apoyar el talento literario en un ambiente cercano y accesible.

En cuanto a la entrada, esta será libre y gratuita ya que el evento está abierto a todos los amantes de la literatura que quieran acudir.