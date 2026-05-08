La literatura tomará Torres Torres con su tercer encuentro de autores y lectores
La iniciativa busca acercar la literatura al público mediante una feria
Patricia Granell
Torres Torres se convertirá en un punto de encuentro para la literatura con la celebración del III Encuentro de Escritores y Escritoras este sábado 10 de mayo de 2026. Este evento, impulsado por la escritora Adelina Gimeno Navarro y Francisco Pidal Herrera, ambos residentes en Torres Torres, busca fomentar el contacto directo entre autores y lectores, ofreciendo una feria literaria en la que escritores de diversos géneros pondrán a disposición del público sus obras.
En esta tercera edición, el encuentro cuenta con la colaboración, por primera vez, de la iniciativa 'Literatura a pie de calle' representando a los autores que no pueden asistir al encuentro. El acto cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento de Torres Torres, reafirmando el compromiso con la cultura y el fomento de la lectura.
Una jornada dedicada a los libros
El evento se celebrará al aire libre, en plena calle, en la Plaza Gran Valencia, de 9.00 horas a 18.00 horas, creando un espacio dinámico donde los visitantes podrán recorrer los stands de la feria, conocer a los autores y autoras, y adquirir sus libros directamente de sus manos. Un entorno ideal para descubrir nuevas lecturas y apoyar el talento literario en un ambiente cercano y accesible.
En cuanto a la entrada, esta será libre y gratuita ya que el evento está abierto a todos los amantes de la literatura que quieran acudir.
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