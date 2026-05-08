La normalidad vuelve a Gilet tras los enganches fraudulentos a la red eléctrica
Iberdrola poner fin a las conexiones ilegales en la urbanización La Paz
Las familias de la urbanización la Paz de Gilet, víctimas de la "piratería eléctrica", respiran tranquilos después de comprobar que sus mediciones (lecturas de voltios) son normales y que en sus viviendas ya no se producen las "anomalías" como las que venían padeciendo desde marzo. "Facturas 3-4 veces más elevadas, cortes de luz cuando trataban de conectar electrodomésticos, luces que no se apagaban, cargadores de coches eléctricos que no funcionaban, chispas al tocar algunos elementos metálicos de las casas, cables y fusibles quemados y fundidos, así como algunos electrodomésticos", enumeraban. Todo fruto de un "enganche fraudulento a la red" del que acusaban a un vecino, tal y como denunciaron a Levante-EMV. Extremo que corroboró la empresa Iberdrola después de varias inspecciones. "Hemos detectado en la urbanización la Paz de Gilet durante los últimos meses algunas incidencias en el suministro eléctrico, que podrían estar ocasionadas por algún enganche directo a la red de distribución para defraudación del suministro eléctrico. De forma periódica estamos realizando actuaciones para proceder a eliminar estas posibles conexiones ilegales", explicaban a este diario.
Derivaciones
Un enganche que generaba ciertas derivaciones en un bloque de casas de esta urbanización, por las que las mediciones se disparaban hasta sobrepasar en algunas ocasiones los 310 voltios (fase-tierra).
Las intervenciones de las que hablaba la multinacional han surtido efecto y de momento, el problema se ha reconducido y las familias pueden hacer una vida normal. "En nuestras casas, la luz y las mediciones son normales. Si se reengancha, ya nos daremos cuenta", afirmaban a este diario.
De esta manera ponen fin a semanas de incertidumbre en las que han pasado por sus viviendas varios técnicos para tratar de esclarecer lo que sucedía, hasta que finalmente, parece que todo está solucionado. "Unos albañiles están arreglando el pequeño destrozo que hizo la empresa para realizar la desconexión de la red, a la que se habían enganchado de manera fraudulenta", contaban.
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