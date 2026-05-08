Así es la nueva concejala del Ayuntamiento de Sagunt

El pleno del Ayuntamiento de Sagunt de esta semana completó su composición de 25 concejales, después de que la marcha de Juan Guillén hubiera dejado coja a la corporación. Fue entre los primeros puntos del orden del día, lo que le permitió ejercer su voto en el resto de la sesión, aunque ya no volvió a intervenir después de su toma de posesión.

Se trata de María José Vargas, que iba en el número cinco por Iniciativa Porteña en las últimas elecciones municipales, y se convierte en la segunda edila segregacionista que llega con el mandato iniciado, después de que el ahora portavoz, Eduardo Márquez, cubriera la marcha de Lidia Sánchez.

Segregación

En su estreno, Vargas utilizó un tono rotundo para jurar por "las mujeres del Puerto, de todos los colores políticos, que se han levantado, defendido y luchado por la segregación". Esa entradilla dio pie a la fórmula oficial de toma de posesión, que se saldó con aplausos desde el público, donde no faltó el marido de la nueva concejala, Sergio Paz, quien fue edil de IP desde 2007 hasta 2019, así que estuvo en el gobierno de coalición con el PP, que duró poco más de un año, y en el que ostentó la delegación de Patrimonio Industrial.

María José Vargas. / IP

El alcalde, Darío Moreno, fue el primero en dar la bienvenida a la recién llegada, unas palabras que no olvidaron a Juan Guillén por su dedicación durante años a la tarea de concejal. Los concejales que fueron pasando por el atril para intervenir también saludaron a María José Vargas, quien profesionalmente es administrativa en la Generalitat Valenciana.

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Cultura y Hacienda

Con muchos años de trayectoria vinculada a IP, desde 2023 forma parte de su directiva y ahora será la representante titular de los segregacionistas en las comisiones de Cultura y Hacienda, los mismos puestos que ocupaba su antecesor.