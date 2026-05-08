Las primeras distinciones de Sagunt al talento femenino en la ciencia ya tienen ganadoras

Los primeros reconocimientos de Sagunt al talento femenino en la ciencia ya tienen ganadoras. El consistorio ha hecho públicas las Distinciones Honoríficas “Mujeres ConCiencia” que reconocen la excelencia investigadora, profesional y divulgativa de profesionales vinculadas al ámbito científico y tecnológico para así visibilizar su papel y fomentar referentes femeninos en ámbitos tradicionalmente masculinizados.

El jurado ha destacado la "alta calidad de las candidaturas", así como la diversidad de perfiles y trayectorias, aunque ha valorado especialmente aspectos como la relevancia e impacto de la trayectoria profesional, el potencial y proyección en el ámbito de la investigación, la contribución al avance del conocimiento, la labor de divulgación y la vinculación con el municipio.

Reconocimiento a toda una trayectoria profesional

En la categoría de trayectoria profesional, el premio ha sido otorgado a María Alpuente Frasnedo, cuya carrera ha sido valorada por su sólida aportación al ámbito científico y académico a lo largo de varias décadas, destacando por su excelencia e impacto. Doctora en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y Licenciada en Físicas por la Universitat de València, en 1997 se convirtió en la primera Catedrática de informática ( y de todas las áreas TIC) de la Comunitat Valenciana y ha dirigido en la UPV, desde su creación y durante más de 30 años, el grupo de investigación de excelencia ELP, especializado en Lógica Computacional, Razonamiento y Aprendizaje Automático, Métodos Formales industriales para la seguridad y confiabilidad del Software, y Evaluación de riesgos y medida de la Inteligencia Artificial, campos de los que son un referente dentro y fuera de España.

María Alpuente Frasnedo. / Daniel Tortajada

María Alpuente ha dirigido numerosos proyectos de investigación financiados por la Unión Europea, la Agencia Española de Financiación de la Investigación y otros organismos europeos. Los resultados de su investigación se aplican a la verificación de modelos de sistemas complejos, entre los que se incluyen los protocolos de comunicación criptográfica. Ha dirigido 17 tesis doctorales y publicado más de 200 trabajos científicos en revistas y congresos internacionales de alto impacto en informática y ha ocupado cargos editoriales en revistas científicas del máximo prestigio en su área.

Fue miembro del Comité Asesor del Campo 6.2 de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), el órgano colegiado de mayor rango encargado de evaluar la actividad investigadora del profesorado universitario y del personal de las escalas científicas de los organismos públicos de investigación en España. Ha integrado varios años del jurado para la concesión de los premios nacionales de investigación en Informática que otorga la Sociedad Científica Informática de España (SCIE).

También ha participado en la creación y puesta en marcha del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN) de la UPV hasta su jubilación en septiembre 2022, un año en el que fue distinguida por la Junta de Gobierno de la UPV como Profesor Ad-honorem.

En abril de 2017 recibió el premio a la Excelencia Académica e Investigadora (SAPIENS) otorgado por el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunitat Valenciana (COIICV) y desde 2022 forma parte de la Comisión de Seguimiento de la cátedra internacional de Ciberseguridad INCIBE de la UPV, financiada con fondos Next Generation-EU.

Pese a los reconocimientos logrados a otros niveles, María Alpuente admite "una satisfacción especial" al verse reconocida en su ciudad natal gracias a una iniciativa que "le hizo sentir orgullo" ante esa apuesta del ayuntamiento por poner en valor el trabajo de las mujeres vinculadas al municipio en áreas STEM. "Simboliza un camino recorrido junto a personas extraordinarias, que incluyen mi familia, aquellos que dirigieron mis primeros pasos en esta ciudad y quienes me han acompañado en la aventura, en particular los miembros de mi grupo de investigación", afirma a Levante-EMV.

Isabel Cordero Carrión. / Levante-EMV

Premio el trabajo de investigación y profesional

Al reconocer el trabajo de investigación y profesional científico, el primer premio ha recaído en Isabel Cordero Carrión, licenciada en Matemáticas, doctora en Astrofísica y Profesora Titular de Universidad en la Facultad de Matemáticas de la Universitat de València. Como explica a Levante-EMV la propia Isabel Cordero, su investigación se centra "en el desarrollo de métodos numéricos para resolver ecuaciones en derivadas parciales, la relatividad numérica y las ondas gravitatorias".

A la hora de valorar el galardón no duda en agradecer al ayuntamiento el mismo lanzamiento de la convocatoria "y a los miembros del jurado, su consideración". "Es un auténtico orgullo formar parte de la lista de todas y cada una de las brillantes participantes. Es una enorme satisfacción personal, un reconocimiento colectivo que valora el conocimiento y el pensamiento crítico, y una apuesta por una ciencia diversa que recoge el talento de todas las personas", afirma esta integrante y fundadora de la asociación local de divulgación de la ciencia Sapiencia.